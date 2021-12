Ce soir nous parlerons de "Serviteur du peuple" sur Arte, de" Time" sur Canal+ et d'"Hawkeye "sur Disney+.

"Serviteur du peuple" série télévisée produite par le studio Studio Kvartal-95 et diffusée sur Arte avec Volodymyr Zelensky. © FR_tmdb

"Serviteur du peuple" sur Arte

Une série créée en 2015 en trois saisons , pour un total de 51 épisodes.

À l’heure des réseaux sociaux qui malmènent et exposent votre vie privée, il faut se méfier du moindre de ses comportements. Leçon de vie que va endurer malgré lui un modeste professeur d’histoire qui, en piquant une colère contre sa hiérarchie, pétage de plombs et filmé à son insu par ses élèves, va se retrouver président de l’Ukraine.

Une satire de son pays, un pamphlet contre la corruption et une dystopie politique (la troisième saison se déroule en 2049) donc sur l’accession au sommet de l’état par un quidam anonyme. Effet boule de neige d’une vidéo virale voulue par son auteur comme à la fois surréaliste et méchamment critique.

Bref tout sauf crédible… Sauf que… dans la vraie vie son créateur Volodymyr Zelensky connu par les Ukrainiens comme vedette de série et de télé est réellement devenu président de son pays en 2019 suite à la création deux ans plus tôt d’un parti baptisé Serviteur du peuple. Comme quoi il faut toujours se méfier de ces personnalités de la télé ou de la scène qui décident un jour de briguer le plus haut poste. Nous ne sommes jamais à l’abri du pire.

Serviteur du peuple créée et interprété par Volodymyr Zelensky avec Stanislav Boklan et Gelina Berzuk. Et dont la diffusion fut interrompue au bout de trois épisodes sur la télé russe. Un pur hasard bien sûr.

"Time" sur Canal +

Une mini-série britannique en trois épisodes

Traduit en justice à la suite d’un homicide involontaire, Mark, père de famille tranquille et prof de littérature se retrouve incarcéré dans une prison sous haute surveillance où règnent violence et intimidation. C’est peu dire qu’il n’a pas les épaules taillés pour supporter et survivre au quotidien de cette maison d’arrêt. Seul un gardien, fonctionnaire rigoureux et honnête, le protège à distance. Mais ce dernier se retrouve à son tour dans le collimateur prisonniers qui depuis leur cellules vont parvenir à menacer son intégrité et faire vaciller ses valeurs

Un thriller à couper au couteau porté par une écriture à froid et au scalpel dont les anglais ont le secret.

Time une série créée Jimmy McGovern scénariste de Liam de Stephen Frears et sur la série Banished. Avec dans les deux rôles principaux Sean Bean (vu dans les séries Snowpiercer et World On Fire) ainsi que Stephen Graham vu dasn Taboo, Peaky Blinders et Code 404.



"Hawkeye" sur Disney +

La nouvelle série Marvel Disney en six épisodes

Tout n’est pas rose dans la vie d’un super-héros. Il faut par exemple supporter la version comédie musicale de vos derniers exploits ou faire comprendre à un fan que les toilettes publiques ne sont pas le meilleur endroit pour faire connaissance. Mais il y aussi de chouettes moments.

Quand entre autres le restaurateur chinois vous offre le repas pour vous remercier d’avoir sauvé new York ou lorsque vous croisez Kate Bishop, une jeune alter ego presque aussi douée que vous avec laquelle vous allez pouvoir faire équipe. C’est cette somme de tracas et de petites joies qu’Hawkeye, alias Clint Barton, va endurer durant ses vacances de Noël en famille dans la grande pomme.

Soit - entre premier et second degré ironique côté écriture - le mélange entre une aventure en solo du plus fameux archer de la famille des Avengers et d’un téléfilm de Noël avec ses bons sentiments et ses décorations agressives.

Hawkeye une série créée par Jonathan Igla auteur sur la série Mad Men (grand écart donc). Avec Jérémie Renner qui reprend ici son rôle à capuche, Hailee Steingeld dans le rôle de la nouvelle recrue et Alaqua Cox, dans le personnage d’Echo, la méchante de cette histoire.

Le conseil littéraire

Voyage au liberlandpar Grégoire Osoha et Timothée Demeillers aux éditions Marchialy

C’est l’histoire véridique du Liberland, une utopie géographique et politique créée sur un îlot de 7 km2 entre la Croatie et la Serbie. Un paradis libéral sans impôts sur le revenu, et où les habitants bénéficieraient d’une absolue liberté. Sauf que l’on sait que la première frontière de nos libertés est celle qui consiste à respecter celle des autres. Et que de cet ancestral paradoxe sont nés tous les conflits possibles.

Fondé en 2015 par Vit Jedlička, 36 ans, libertarien convaincu, qui ambitionnait de régner sur une micronation sans appareil législatif, cette nation des temps modernes n’a finalement pas séduit. Ou très peu. En dépit de son programme qui promettait une vie sans entrave.

Grégoire Osoha et Timothée Demeillers, deux journalistes ayant souvent travaillé ensemble, reconstituent cette histoire vraie à nulle autre pareille que l’on croirait sortie de l’imagination d’un Voltaire des temps modernes. Une sorte de fable réaliste sur l’ambiguïté de ce désir de société basée sur l’individualisme et l’opportunisme réclamée par tant de candidats aux élections et autres poujadistes et adeptes complot de tous crins.

Outre son sujet passionnant, la réussite du livre tient à son écriture qui vous passionne et apporte à cette vérité une belle dose de romanesque et de distance. Même subliminale, on peut déceler un rien de sournoiserie dans le récit des mésaventures cocasses de ce minuscule paradis fiscal et de son appareil gouvernemental. La plume journalistique des deux auteurs se double d’une réflexion universelle. Car à partir de ce qui pourrait apparaître comme un anecdotique point de départ, les auteurs projettent une réflexion sur les idéologies politiciennes de notre époque. Époque si peu moderne au fond, qui refuse le collectif pour réaffirmer la souveraineté toute en repliement sur soi des nations.

La programmation musicale

The Clash, I fought the law

I fought the law Hervé, Permis de construire

Permis de construire Arlo Parks,Too good

