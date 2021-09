Ce soir au programme d'Une heure en séries : "Shadowplay" sur Canal +, "Dr Death" sur Starzplay, "Hopeville" sur Arte.

"Shadowplay" série de Måns Mårlind avec Michael C. Hall, Taylor Kitsch, et Tuppence Middleton. © Tandem Productions Gmbh

Avec nous ce soir pour en parler

Ava Cahen de Frenchmania

de Frenchmania Marjolaine Boutet de Phospshore

de Phospshore Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"Shadowplay" sur Canal

Une série allemande de huit épisodes

Berlin 1946. La ville détruite est encore en cendres. Un jeune enquêteur de la police de New York est dépêché sur place pour aider à l’organisation d’une nouvelle police allemande. Il a pour adjoint une jeune femme sans nouvelles de son mari et un garçon juif à peine sorti de l’enfance et dont la famille a péri dans les camps.

Notre héros n’est guère plus gâté par le destin, hanté par un passé traumatique et cherchant à retrouver son frère qui a fait partie des soldats américains ayant été les premiers à découvrir l’horreur de la solution finale.

C’est dans cette ville, découpée en quatre secteurs et hantée par les fantômes du passé que nos protagonistes vont traquer un mystérieux personnage responsable de l’exécution de deux GI et qui se fait appeler le Engelmacher. Le faiseur d’anges. Mais il n’est pas le seul monstre de Berlin. Un autre n’hésite pas à faire régner une loi du talion faite de terreur et d’exécutions capitales et machiavéliques. Un démon d’une justice plus aveugle que jamais, cherchant à nettoyer Berlin de ses ultimes traces nazies et qui pourrait être beaucoup plus proche de notre héros que ne le soupçonne ce dernier.

Shadowplay une série écrite et mise en scène par Måns Mårlind cinéaste suédois ayant réalisé Underwold une nouvelle ère au cinéma et ayant signé des épisodes de Jour Polaire la série de Canal. Avec dans les rôles principaux Taylor Kitsch, Michael C Hall et la sublime Nina Hoss.

"Dr Death" sur Starzplay

Une série américaine en huit épisodes

Huit épisodes glaçants pour nous narrer le destin véridique du docteur Christopher Duntsch, neurochirurgien aussi arrogant que douteux sur le plan des compétences ayant entraîné au long de sa carrière des handicaps irréversibles chez ses patients. Ainsi que quelques morts.

Seuls deux de ses collègues, alertés par cette suite ininterrompue d’erreurs médicales, ont tout tenté pour l’empêcher de nuire. Mais Dr Death est aussi en creux le portrait peu élogieux du système médical et hospitalier américain. Un système mercantile et où le patient n’est qu’un moyen de se faire du fric.

On ne recule devant rien pour facturer de l’acte chirurgical. Quitte à mentir sur les possibilités de rémission des maladies et se protéger derrière l’omerta des hôpitaux et les avocats en cas d’échec. Un système où vous n’être jamais responsable de rien, où votre réussite se chiffre en pouvoir d’argent et dont le docteur Duntsch était le plus pur et tragique produit.

Dr Death une série de Patrick Macmanus acteur scénariste ayant travaillé sur Homecoming, Happy et Marco Polo. Et dans les rôles principaux de Dr Death, avec Joshua Jackson Christian Bale et Alec Baldwyn.

"Hopeville" sur Arte

Bienvenue à Hopeville, petite bourgade écrasée de chaleur moite de l’Afrique du Sud. Une ville qui porte fort mal son nom puisque tout forme d’espoir y semble définitivement bannie. C’est là que débarque Amos, homme au lourd passé d’ancien alcoolique, et son fils Themba, récemment orphelin de mère, qui vient de voir confier à contrecœur à ce paternel qu’il connaît si mal. Un père qui a été nommé directeur des parcs et loisirs, chargé pensait-il de remettre à flot la piscine municipale.

Mission d’autant plus importante que son fils est un nageur de compétition. Las, la piscine est devenue une décharge publique, insalubre et ce n’est pas demain qu’elle risque d’être rouverte. D’autant que le maire, paradigme de politicien véreux et corrompu, écartelé entre une épouse dépensière et une maîtresse fort ambitieuse, a décidé de raser l’édifice publique.

Bref lu et vu comme ça, Hopeville pourrait être un énième drame familial n’était une écriture ironique, porté par un humour absurde,, parachevé par une étrange voix off, impassible. Le tout dressant en arrière -plan une topographie politique et sociale d’une Afrique du Sud à plusieurs vitesses.

Hopeville, une série créée par Roger Smith et Michelle Rowe, avec Themba Ndada et Junior Singo.

Le conseil littéraire

L'Inspecteur Sadorski libère Paris de Romain Slocombe qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont.

Le conseil littéraire de cette semaine nous ramène deux ans avant Shadowplay dont nous venons de parler et à plus de 1000 kilomètres de Berlin puisque Romain Slocombe nous immerge dans le Paris estival et étouffant de 1944.

Il y retrouve pour la cinquième fois son héros Sodorski. Héros en bien mauvaise posture puisqu’il est interné à la prison de la santé, accusé d’être un résistant. Ironie funeste mais savoureuse pour le vrai salaud qu’est Sadorski. Car oui, ne vous méprenez pas, Sadorski est un pur produit des heures les plus sombres de la seconde guerre mondiale, version policier pétainiste. Lui qui a toujours soutenu le Maréchal - comme d’autres aujourd’hui encore - voit d’un mauvais œil le fait de se voir accuser de trahison à cette france profonde, réac et non juive qu’il aime par dessus tout.

Ce n’est que le début des 600 pages de ce roman policer et historique qui mener à cette ordure de Sodorski à être le témoin de l’exécution de Georges Mandel, mater dans le sang et la violence les ‘terros’ (entendez les terroristes) que sont les juifs, les gaullistes et les communistes, travailler avec la gestapo, et essayer de récupérer un fils qu’il a eu hors mariage.

Sodorski ou le portait tout en opacités et quelques contradictions du fonctionnaire assidu et zélé, infréquentable mais qui, pour Roman Slocombe, est un formidable moyen de raconter de l’intérieur cette période trouble, agitée et d’autant plus inquiète pour ces fachos ordinaires que les américains viennent de débarquer en Normandie.

L’écroulement d’un monde putride vu à travers ce roman qui, grâce au style ébouriffant de son auteur, respire le bruit et l’odeur, la sueur et la saleté, la chaleur et l’anxiété de ces mois qui virent basculer notre histoire.

Une fresque haletante, érudite, vue du côté des salauds qui, rappelons-le aujourd’hui comme jamais, dorment toujours en paix.

L'effet miroir de Benoît Lagane

Ou l’actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte

Le plateau télé

