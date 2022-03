Ce soir nous parlerons de "l'Ile aux trente cercueils" sur France 2, de "Prisons" sur SlashTV et de "Yellowjackets" sur Canal +.

Avec nous ce soir pour en parler

Nina Masson de France 24

Sonia Feertchak autrice de « Agatha Christie et la famille, La Vérité tue » chez Philo Magazine et Grand Bien vous fasse.

Benoît Lagane du 5/7 de Mathilde Munos et de Télématin

"L’île aux trente cercueils" sur France 2

Une adaptation du roman éponyme de Maurice Leblanc, série en six épisodes.

Médecin empathique et dévouée, Christine se consacre entièrement à son métier et son mari depuis qu’un drame a brisé sa vie quelques années auparavant : la mort de son bébé juste après l’accouchement. Mais elle vient de recevoir sur son portable une vidéo contredisant cette vérité et où l’on voit son enfant avoir été en réalité assassiné. Elle décide de repartir accompagnée par son époux sur l’île bretonne où tout a commencé. Un lieu refermé sur lui-même, battu par les flots où son retour n’est guère apprécié. Car une ancienne malédiction plane sur ce bout de terre rocailleuse, malédiction annonçant l’évènement de trente morts au retour d’une femme qui pourrait bien être notre héroïne. Et en effet dès son retour, les morts commencent à s’accumuler. Débute un huis clos contre la montre pour empêcher le massacre, démasquer le tueur et pour Raphaël, découvrir enfin, le secret de la naissance de son fils.

Cette version 2022 de ce classique de la littérature est signé cette fois Elsa Marpeau scénariste entre autres sur Alexandra Ehle et le film Murder Party et Florent Meyer qui a travaillé sur Zone blanche et la série Amour Fou. Et avec Virginie Ledoyen Charles Berling, Jérémy Gillet, Stanley Weber. Dominique Pinon, Maryline Canto et le très regretté Jean-François Stévenin.

"Prison[s]" sur la plateforme sans abonnement francetv.slash

Une série documentaire en cinq épisodes de 20 minutes chacun.

Qu’ils soient hommes ou femmes, nouveaux entrants, mineurs, admis en unité de soin ou bénéficiant de solutions alternatives à l’incarcération, les héros de la série documentaire dont nous allons parler ont tous un point en commun. Elles et ils ont été condamnés par la justice de notre pays à purger une peine de prison. Conditions de vie ou de survie, politiques au pluriel mises en œuvre pour les accueillir et organiser la vie en univers pénitentiaires, la série chapitre, explore, accompagne interroge détenus et membres de l’administration pour un constat à la fois juridique et sociologique de l’emprisonnement en France.

Une plongée sobre et lucide dans une problématique épineuse qui apporte à ce débat autre chose que des réponses de s toutes faites et des solutions idéologiquement biaisées et prote un regard humaniste sur celles et ceux qui purgent leur peine derrière les barreaux.

Une série signée Charlotte Lavocat.

"Yellowjackets" sur Canal +

Une série américaine en dix épisodes disponibles sur Canal+ et dont la deuxième saison est d’ores et déjà en cours de production

Elles étaient des lycéennes comme les autres. Disposées sur cet échiquier du déterminisme à l’américaine. Rebelle, reine de beauté, croyante bigote ou souffre-douleur, les jeux semblaient être déjà faits. Leur point commun ? Appartenir à une victorieuse équipe de football au lycée. Des filles qui avaient réussi là où l’équipe masculine avait échoué. Des nouvelles stars donc invitées à participer à un championnat pour lequel elles embarquent dans un avion qui n’arrivera jamais à destination. 25 ans plus tard les survivantes n’ont pas transformé l’essai prometteur de leur adolescence. Femme au foyer invisible, infirmières aux méthodes expéditives ou femme politique névrosée… elles portent en elles un secret que l’on devine traumatique. Secret que de mystérieuses cartes postales envoyées anonymement vont réveiller.

Que s’est-il passé sur le lieu du crash où elles furent livrées à leur triste sort pendant plus de 19 mois ? Qu’ont-elles dû faire et quels crimes ont-elles commis pour survivre ? Quelles ténèbres ont-elles dû traverser pour ne pas mourir ?

Yellowjackets est une série de Ashley Lyle et Bart Nickerson avec Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Chistina Ricci et Juliette Lewis

Le conseil littéraire

L'Étrange traversée du Saardam de Stuart Turton aux éditions Sonatine

Nous ne changeons guère d’ambiance avec cette épopée marine et noir qui nous plonge au cœur du 17éme siècle et nous immerge au sens presque littéral à bord du Saardam, voilier putride voguant vers Amsterdam. Une traversée immédiatement menacée par l’irruption d’un lépreux qui annonce qu’une malédiction pèse sur le navire et sur ses passagers. Ce prédicateur meurt subitement victime d’une étrange combustion spontanée. Autre fait mystérieux, l’homme n’avait pas de langue et sa condition physique ne pouvait pas lui avoir permit de gravir la montagne de caisse de bois du haut desquelles il avait annoncé sa funeste prophétie. Malgré les doutes et craintes de certains voyageurs se trouvant à bord, le navire prend le large. Avec dans l’une de ses geôles, un prisonnier reconnu comme étant l’un des plus fins cerveaux de l’époque, sorte de détective avant l’heure à l’infinie capacité d’observation et de déduction ?

Claquemuré dans une cellule hermétique où il tient à peine debout, ce Sherlock Holmes d’avant l’heure va tenter de découvrir qui souhaite détruite le Saardman et qui a intérêt à faire revivre le spectre glaçant de Old Tom, un homme dont il dit qu’il serait l’émissaire du diable en personne, capable de prendre possession du corps de n’importe qui… si vous aimez les récits d’aventures, les énigmes captivantes les hommages érudits à la littérature de genre et les intrigues en forme de labyrinthe excitant les cellules grises, vous allez adorer cette intrigue en huis clos qui piège autant ses protagonistes que le lecteur.

Deuxième roman à ce jour d’un jeune prodige d'à peine 40 ans de la littérature policière anglaise, journaliste et enseignant qui après le déjà très enthousiasmant Les sept morts d’Evelyn Hardcastle , atteste d’un réjouissant talent de prosateur.

L’effet miroir de Benoît Lagane

Retour sur le palmarès de Séries Mania.

La programmation musicale

Coming Back, James Blake + SZA

L'enfer, Stromae

Wasting my young years, London Grammar

Le plateau télé

Sonia vous propose un documentaire sur Arte consacré au film Gorge profonde.

