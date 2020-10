Les podcasts sont un moyen idéal pour occuper vos enfants, tout en les coupant de l’écran. En plus, si vous leur dites que l'histoire de "Bouboule la poule trop cool" sera racontée par l'auteur, lui-même, alors là, leur curiosité et la vôtre seront piquées !

Il était une fois une famille pauvre, très pauvre, très, très pauvre. Elle vivait dans une forêt où il faisait froid très froid, très, très froid. Il y avait Franck, le père, Brigitte, la mère, Nénette leur fille et Johnny le chien. Un soir, le papa revint avec une grosse poule, bien grasse, bonne à manger sauf que c'était une poule spéciale. Et c'est là que l'histoire commence, enfin presque car il s'est passé des choses avant et après !

L'auteur :

Daniel Morin est journaliste, humoriste, chroniqueur, animateur de radio et désormais conteur sur France Inter.

Daniel Morin © Radio France

