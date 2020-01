Pour sauver vos voyages en voiture, distraire vos enfants sans écran ou juste parfaire une séance coloriage à la maison un jour de pluie, rien de tel que des histoires, en plus, elles sont racontées par les auteurs et c'est dans la nouvelle série d'épisodes audio de notre podcast "Oli".

Maxime est un petit garçon qui a bien du chagrin. Il n'a pas d'amis parce que ses parents ont changé de ville et tous ses copains sont restés là-bas. À l’école, personne ne fait attention à lui. Un jour, il aperçoit un magasin dont l'enseigne était "Marchand d'amis". Il entre et aperçoit derrière le comptoir, un vieil homme qui lui sourit. Un monsieur qui voit tout grâce à son bonnet qui le rend invisible, mais chut, pour la suite de l'histoire, il faut écouter Le marchand d'amis.

L'auteur :

Agrégé de philosophie, Éric-Emmanuel Schmitt débute sa carrière comme professeur de lycée et d'université. Celui qui a eu une révélation très jeune en voyant la pièce Cyrano de Bergerac abandonne vite l'éducation pour se consacrer à sa passion : le théâtre. Il devient rapidement un dramaturge à succès, avec Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, ou Madame Pylinska et le secret de Chopin, puis s'impose comme un romancier de renom, connu dans le monde entier. Il est l’un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde.

Dans son dernier livre Journal d'un amour perdu, l'écrivain rend hommage à sa mère et aborde le processus douloureux qu’est le deuil. L'occasion aussi de faire le bilan d'une vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux, quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne. Éric-Emmanuel Schmitt se livre comme il ne l’avait encore jamais fait.

L'équipe derrière “Oli” :