Qui, un jour, a réussi l'exploit de mettre une housse de couette d'un seul coup ? Pour raconter son histoire pou OLI, Fabcaro a choisit le rire et l’autodérision comme seuls vrais remèdes à la fatalité même pour les petites choses du quotidien.

Ce matin-là, Fabien avait décidé d’aller acheter une housse de couette chez Emmaüs, dans la petite boutique juste à côté de chez lui qui vendait tout un tas de choses d’occasion. Parce que voilà, sa couette n'avait pas de housse et c'est triste une couette sans housse, parfois Fabien regardait sa couette sans housse et il se mettait à pleurer.

Oui parce qu’il faut savoir que Fabien était un petit peu triste, il vivait seul, il n’avait pas de famille, et c'est pas drôle d'être seul, et la couette sans la housse lui rappelait qu'il était seul, même si on ne voyait pas bien le rapport comme ça au premier abord.

L'auteur :

Fabrice Caro, dit Fabcaro, est un auteur français de bandes dessinées et de romans. Il est également musicien, auteur-compositeur et chanteur.

Après "Zaï Zaï Zaï Zaï" (2015) et "Et si l’amour c’était aimer?" (2017), publiés aux éditions 6 Pieds Sous terre, l’auteur a publié "Moins qu’hier, plus que demain", aux éditions Glénat, élaborant une succession de scènes acides, acidulées et cocasses autour du quotidien du couple.

Son deuxième roman "Le Discours" (2018) il conte l'absurdité des apparences et a été adapté au cinéma par Laurent Tirard en 2020.

Dans "Broadway" (Gallimard - 2020) on y retrouve l’humour cinglant de ses dessins transposé cette fois encore en mots. On assiste à la remise en question existentielle d’Axel, désenchanté et lucide, face à l’idée de faire du paddle à Biarritz et de se rendre à un énième barbecue, qui décide de fuir son quotidien pour vivre dans une comédie musicale de Broadway.

