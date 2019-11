Chloé Delaume a créé l'histoire d'Héloïse, une petite fille qui grâce à un sort jeté par une Déesse qui "n’aime pas tellement que l’on maltraite un arbre", obtient tout ce qu'elle veut, comme par exemple devenir la première en tout - sauf que ce n'est pas très drôle quand ce n'est pas mérité.

Héloïse, une petite fille de la rue des Lilas, défoule sa colère sur un arbre du square. Soudain, la petite fille se retrouve nez à nez avec Artémis, la déesse de la Nature et de la Chasse. Non sans une pointe d'ironie, la déesse en jogging et ses chihuahuas lui réservent une journée pas comme les autres...

Pour écouter tous les épisodes d'OLI, mettez ce podcast en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS.

L'auteur

Chloé Delaume pratique l’écriture sous de multiples formes et supports. C’est en 2000 qu'elle signe son premier roman, Les Mouflettes d’Atrop. Depuis, elle publie presque un texte (parfois plus) par an...

L'écrivaine pratique son art sous diverses formes : romans, fragments poétiques, théâtre, autofictions... Elle aime aussi collaborer avec des artistes tirés d'autres horizons : vidéastes, designers, musiciens... L'écrivain délaisse même parfois la plume pour créer autrement, en tant qu'artiste.

Et voici qu'à l'invitation de France Inter, l'adepte de l'autofiction et de littérature expérimentale a accepté de contribuer au podcast original "Oli". À la suite de Delphine de Vigan et Geneviève Brisac (entre autres !), elle a imaginé un conte pour les enfants en forme de pépite sonore..

L'équipe