Nicole Ferroni rejoint à son tour la nouvelle série audio de France Inter Oli en vous proposant de vivre cette formidable rencontre. Celle d'une petite patate et d'un chien, celui du paysan qui veille à prendre soin du champ grâce auquel les deux personnages vont cultiver une amitié hors du commun !

Nous voici dans un champ de Picardie où la petite patate a toujours poussé, et bien avant elle sa grand-mère patate. Au moment d'être ramassée par le paysan qui s'occupe du champ dans lequel elle s'est épanouie, elle est loin de réaliser qu'elle va faire une étonnante rencontre qui va changer le cours de sa vie ! Oui, alors que c'est à son tour d'être époussetée, le paysan la saisit, lui enlève la terre qui la recouvre, et là, que voit notre patate depuis le panier dans lequel elle vient d'être déposée ? Un énorme chien, grand, fort, et poilu ! Cette rencontre va édifier nos deux personnages.

L'auteur

Nicole Ferroni est tout en même temps actrice, humoriste, et chroniqueuse au micro de France Inter. Elle a révélé ses talents pour la comédie dans l'émission On n'demande qu'à en rire animée par Laurent Ruquier. Elle a 29 ans et si Nicole ne vit aujourd'hui que pour la scène et le sketch, elle doit ses talents d'oratrice à sa formation enseignante. Car oui, Nicole s'est d'abord lancée dans le professorat, comme ses parents avant elle, elle a passé le concours de l'agrégation. Mais l'agrégée quitte finalement les salles de classe pour gagner la scène, sans abandonner sa passion pour la pédagogie qu'elle a choisi d'associer à ses textes humoristiques. À travers ce conte qu'elle vous propose, c'est tout autant l'enseignante, l'humoriste, que la jeune adolescente qu'elle est restée qui vous parle.

L'équipe derrière “Oli” :