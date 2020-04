Vos enfants (et avouez-le, vous aussi) attendaient avec impatience un nouvel épisode d'Oli, la série audio de France Inter, et bonne nouvelle, le voici avec un joli texte de Julien Blanc-Gras.

Doudou Lapin est une peluche et son meilleur ami s’appelle Tim, un petit garçon de 6 ans. Comme vous l’avez constaté, Doudou est un lapin qui parle : il peut raconter des histoires dans les podcasts. Il vous le dit à vous, mais normalement les humains ne le savent pas. C’est un secret, ne le répétez à personne. Un jour, il lui est arrivé une histoire extraordinaire qui a changé sa vie de doudou.

L'auteur :

Julien Blanc-Gras est un écrivain-voyageur mais aussi journaliste, pour pouvoir se payer un départ pour n’importe où. Il est l'auteur d’une dizaine d’ouvrages.

En 2019, après "In Utero" et la naissance de son fils, Julien Blanc-Gras poursuit dans son roman "Comme à la guerre" (Stock) sa réflexion sur la paternité et la parentalité notamment dans le contexte des attentats en France en janvier et novembre 2015. Un livre où le jeune papa s'interroge comme tous les autres parents : "dans quel monde fait-on grandir nos enfants ?" et comment on les fait grandir dans ce monde incertain. Un constat, teinté malgré tout de de beaucoup d'humour.

L'équipe derrière “Oli” :