Dès le plus jeune âge, il est important de développer son sens de l’écoute et c’est pourquoi les podcasts Oli de France Inter, à destination des jeunes enfants, rencontrent autant de succès. Une belle aventure qui continue avec cette nouvelle histoire.

Anna adore qu’on lui raconte des histoires ! Elle ne se lasse pas de découvrir le destin de tous ces personnages, et de rêver leurs aventures le soir venu. Pourtant, lorsqu’elle essaye de lire elle-même une histoire, toutes les lettres se mélangent et se jouent d’elle… Alors quand la maîtresse lui demande de lire un livre dont la couverture arbore un magnifique prince, elle fait en sorte de l’oublier ! Une semaine plus tard… horreur ! Le prince a disparu de la couverture ! La petite fille n’a alors plus le choix, elle doit partir à l’aventure retrouver son prince oublié, et compte bien lui toucher deux mots au sujet de sa fuite. S’en suit alors un voyage extraordinaire, un conte fantastique et plein de surprises !

L'histoire d'Anna vous est racontée par Omar Sy, l'acteur connu pour ses rôles dans les films comme par exemple, Intouchables, Jurassic World et Samba. Dans son nouveau film, Le prince oublié de Michel Hazanavicius, il incarne Djibi, un papa célibataire qui devient le héros du conte de fées qu’il raconte chaque soir à sa fille Sofia. Un rôle fait sur mesure pour l’acteur préféré des Français.

L'équipe derrière “Oli” :

Producteur délégué : Léonard Billot

Réalisation : Lola Costantini

Mixage : Raphaël Rousseau

