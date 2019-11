Alors que Bernadette, Josette et Colette, trois poules discutent tranquillement de philo et de liberté dans leur poulailler, un renard vient toquer à la porte. Si la liberté existe, dit le renard, il faut me laisser entrer chez vous. Les poules circonspectes décident de voter pour savoir s'il faut laisser entrer le renard dans le poulailler. Une fable sur la liberté et la loi du plus fort…

Ecoutez "Le renard et le poulailler"

