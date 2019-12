François Morel vous invite pour un voyage en Laponie, afin d'aller à la rencontre du père et de la mère Noël une semaine après la nuit où il a livré tous ses cadeaux. Bien sûr tout continuait à briller, le paysage était encore d'un blanc éblouissant, tout était calme et silencieux, mais un peu trop peut-être pour le père noël qui, du jour au lendemain, se retrouve sans rien à devoir faire, si ce n'est de trouver de nouvelles occupations jusqu'à l'année prochaine !

Imaginez-vous en Laponie, l'endroit où habite le Père noël, mais juste après les 24 et 25 décembre où tous les cadeaux sont déposés au pied du sapin ! C'est ce que vous propose de découvrir le comédien François Morel. Eh bien oui, on peut se demander comment va le Père Noël après les fêtes ? Ou même ce que les rennes Danseur, Fringant, Comète, Cupidon, Tonnerre, Tornade, Éclair et Furie sont occupés à faire après avoir survolé le monde entier ? Et si le Père Noël cherchait à garder contact avec chacun d'entre-nous, que chercherait-il à faire ? Laissez-vous emporter par ce conte de noël imaginé par François Morel.

L'auteur

François Morel est comédien, metteur en scène, auteur, chanteur et chroniqueur chez France Inter. Littéraire de formation, il entame une carrière de comédien et entre dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Acteur, il a notamment joué dans les films d'Etienne Chatiliez, de Lucas Belvaux, de Guy Jacques, de Pascal Thomas, de Jean-Michel Ribes, il tourne dans la série Le Baron Noir, pour ne citer qu'eux. Il est aussi l'auteur d'un premier roman « C’est aujourd’hui que je vous aime » et a écris beaucoup de chansons notamment pour Norah Krief, Natalie Miravette, Juliette Gréco, Anne Baquet. Il mêle ainsi tous ses talents d'artiste pour partager avec vous ce conte de Noël

