Mais qui est Léo ? Et pourquoi le chat de la plage ? Réponses dans une histoire que vous raconte la journaliste, Léa Salamé. Cadeau pour vous, à découvrir et à ne pas rater dans OLI.

Il était une fois un petit garçon, Léo, qui faisait beaucoup de bêtises et cela énervait sa maman, et comme il n’aimait pas les disputes, un matin, il se dépêcha de se rendre sur la plage. Il marchait depuis quelques minutes lorsqu’il arriva à son rocher préféré, tout au bout du banc de sable. Quand il y avait du soleil, il adorait s’asseoir sur la pierre et regarder le va-et-vient des vagues qui se brisaient contre les rochers. Soudain, un couinement se fit entendre. Un minuscule gémissement. Léo se rapprocha, il écarta une algue toute noire et découvrit un tout petit chat apeuré, blotti entre deux cailloux.

L'auteure :

Léa Salamé est l’une des figures phare du paysage médiatique français, et a réussi à s’imposer à la tête de la matinale de France Inter tout en proposant une émission culturelle sur France 5, Stupéfiant et une émission politique sur France 2.

Lorsque, à l'été 2019, elle donne rendez-vous aux auditeurs de France Inter avec des entretiens intimistes autour de la puissance des femmes, personne n'imagine l'impact de ces émissions. Elles battent aussitôt des records d'écoute et suscitent des milliers de commentaires enthousiastes.

Alors, celle qui fait partie des journalistes les plus talentueuses de sa génération, a sorti un livre intitulé Femmes puissantes (Les Arènes), un ouvrage destiné à faire bouger les lignes en matière de sexisme. Un fléau auquel elle a été confrontée.

Abonnez-vous !

Pour ne manquer aucune publication : un podcast à télécharger via RSS ou sur l'appli RF qui sera mis à jour tout au long de l'année avec de nouveaux contes.

Nouveauté : vous pouvez désormais écouter Oli sur vos assistants vocaux, Alexa (Amazon echo), Google assistant (Google home) et Siri (Homepod). Suivez le guide !

L'équipe derrière “Oli” :