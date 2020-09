Oli c'est : des histoires pour les petits dormeurs et les grands rêveurs, à écouter sans modération !

Cela faisait longtemps que Bonnie n’avait pas vu sa grand-mère, qui s’appelait Mimoon, et elle s’ennuyait d’elle. Elle était trop petite pour lui écrire, car elle n’avait pas encore appris à lire ni à écrire, elle avait trois ans. Elle avait beau penser à elle très fort, lui parler parfois dans sa tête, lui raconter comme c’était difficile pour une petite fille qui avait attrapé la varicelle de rester chez soi, sans sortir, elle savait bien que Mimoon, qui habitait à l’autre bout de la ville, ne pouvait ni deviner ses pensées, ni entendre ses paroles. Il y avait donc, dans la vie de Bonnie, cette chose nouvelle et très désagréable, qui lui faisait parfois un petit trou dans le cœur et des piques dans le ventre, une chose invisible et pourtant très puissante qui s’appelait : l’absence.

L'auteure :

Véronique Olmi est écrivaine dramaturge et comédienne. Elle est l’auteure de pièces de théâtre et de romans, notamment Bakhita, l'histoire vraie d'une femme qui, enlevée enfant et réduite en esclavage, devint religieuse avant d'être canonisée par le pape Jean-Paul II.

Portrait de Véronique Olmi, écrivaine dramaturge et comédienne à Paris le 2 février 2018. © AFP / Joël Saget

Dans Les évasions particulières, son dernier livre, Véronique Olmi raconte une saga familiale, qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981 avec le destin de trois sœurs qui deviennent trois jeunes femmes traversées par les évolutions des mentalités et des mœurs, qui rêvent, qui se questionnent, qui s'éloignent qui se rapprochent.

