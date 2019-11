Ne cherchez plus d'histoires du soir pour vos enfants car voici la solution, et elle s'appelle Oli. Mais qu'est-ce que c'est ? Une série d'histoires à raconter à vos chères têtes blondes imaginées et racontées par de nombreux auteurs comme Delphine de Vigan.

Un père emmène son fils enterrer l'un de ses poissons rouges qui vient de mourir. Mais dans Paris, la tâche ne se révèle pas si commode. Père et fils doivent ruser pour trouver une dernière demeure calme, agréable et même aquatique au petit poisson.

L'histoire commence le jour où quand Titou a entendu son papa dire "oh merde" dans le salon, a su qu'il y avait un gros souci. D’abord parce que son père ne dit jamais de gros mots, ensuite parce qu’il était penché juste au-dessus de l’aquarium de Robert et Nadine.

L'auteur

Delphine de Vigan est une romancière française multi-récompensée pour ses nombreux ouvrages.

Son premier roman, "Jours sans faim", est paru en 2001 aux éditions Grasset sous le pseudonyme de Lou Delvig, pour ne pas heurter sa famille.

Six ans plus tard, avec "No et moi", l'histoire d'une adolescente surdouée qui vient en aide à une jeune SDF, Delphine de Vigan reçoit le Prix des Libraires. Depuis, elle est devenue l'écrivaine préférée des Français, sans doute parce qu'elle raconte la fragilité, mais aussi la force et la solidarité, la gratitude aussi. "Les gratitudes" est d'ailleurs le titre de son tout dernier roman dans lequel Delphine de Vigan relate dans une fiction empathique et humaniste, la reconnaissance d’une jeune femme pour une voisine entrée dans le grand âge.

