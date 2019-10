Ils travaillent ensemble depuis 10 ans. Guillaume Gallienne et Estelle Gapp ont eu envie de nous raconter une histoire, celle qu'ils aimeraient raconter à leurs enfants, alors pour la nouvelle série audio de France Inter OLI, voici "Babouchka Babachka".

Babouchka Babachka, ça veut dire grand-mère Papillon, en russe. Et Sacha, est un petit garçon. En cachette, grâce à sa grand-mère Papillon, il a appris plein de mots russes, en cachette, c’était leur secret. Des mots "graves", comme : Revolutsia, Bolcheviks, Russes Blancs, Armée Rouge. Mais tout cela, c'était avant, car elle partie rejoindre au ciel toute sa famille qu’elle aimait, et qu’elle a dû abandonner, quand elle était petite fille, quand elle avait sept ans. Bien sûr, Sacha a beaucoup de chagrin, mais il se souviendra toujours des histoires qu'elle lui racontait.

Les auteurs :

Formée à la philosophie et au théâtre, Estelle Gapp collabore depuis dix ans à l’émission "Ça peut pas faire de mal" de Guillaume Gallienne sur France Inter. Elle est également productrice de documentaires pour France Culture. Auteure, elle a publié, aux Éditions des Syrtes, un premier livre , "Je t’aime affreusement", une biographie poétique d’Ariadna Effon, la fille de la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva.

Sociétaire de la Comédie-Française, Guillaume Gallienne a joué sous la direction des plus grands metteurs en scène : Jorge Lavelli, Alain Françon, Jérome Deschamps, ou Ivo Van Hove. Il s'est illustré dans le rôle de Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, dans une mise en scène de Denis Podalydès. Cette saison, il reprend le rôle du Malade Imaginaire, de Molière, dans la mise en scène de Claude Stratz. Au cinéma, il tourne pour de nombreux réalisateurs, dont Sofia Coppola, Danièle Thompson, Niels Arestrup, Diane Kurys, Jalil Lespert. Réalisateur et scénariste, il remporte cinq César pour son premier long-métrage, "Les Garçons et Guillaume, à table", en 2014. Depuis 2019, il est producteur de l'émission "Ça peut pas faire de mal" sur France Inter, où il lit les grands classiques de la littérature. En 2020, il sera en tournage en Angleterre, où il retrouvera la comédienne Diane Kruger.

