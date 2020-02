France Inter propose à plusieurs auteurs d’écrire et de raconter une histoire pour vos enfants… Voici donc“Oli”, podcast original à, destination des plus jeunes. Découvrez le conte imaginé par l'écrivaine, Karine Tuil, une histoire bien connue, celle de la petite souris des dents sous l'oreiller, mais avec de nouvelles révélations !

Ce n'est pas parce que les grands croient, parce qu'ils ont un drôle de rôle à jouer là-dedans, que la petite souris des dents n'existe pas, qu'elle n'existe pas vraiment ! En découvrant cette histoire pleine de rebondissements, vous n'aurez plus jamais envie d'intervenir dans ce monde poétique où tout est possible, bien loin de notre monde où riches et pauvres n'ont jamais le même traitement. Vive la p'tite souris des dents sous l'oreiller !

L'auteure, Karine Tuil

Karine Tuil est une auteure française qui vit et travaille à Paris. Dénonçant les travers et les contradictions des individus et les hypocrisies de la vie contemporaine, elle propose une analyse sans complaisance de notre société, et a écrit, à ce jour, plus d'une dizaine de romans traduits en plusieurs langues.

Les Choses humaines est publié le 22 août 2019 aux éditions Gallimard ; le livre devient lauréat du prix Interallié et du prix Goncourt des lycéens, la même année. Dans ce roman, Karine Tuil évoque des thèmes très actuels, comme l'ascenseur social, les rapports de domination et les affaires de viol.

