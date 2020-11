En avril 2019, Alain Damasio publiait "Les Furtifs", un grand roman de science-fiction politique et poétique, unanimement salué par la critique et le public. Il y est notamment question de surveillance et de restriction des libertés individuelles. Le livre est porté par le souffle de Gilles Deleuze, cher à l'écrivain.

Le dernier livre d'Alain Damasio, 'Les Furtifs', a paru en 2019 aux éditions La Volte et paraît en février 2021 au format poche dans la collection Folio SF de Gallimard © Getty / Raphaël Gaillarde

Rediffusion de l'émission du dimanche 19 janvier 2020

Alain Damasio a choisi comme « journée particulière » le 4 novembre 1995. Ce jour-là, Gilles Deleuze se suicidait. À trois jours du trente-cinquième anniversaire de la mort de l'immense philosophe, alors qu'un nouveau confinement touche la France et d'autres pays pour faire face à la crise sanitaire et quelques semaines avant la parution au format poche du best-seller Les Furtifs de l'écrivain de science-fiction, Une journée particulière propose la rediffusion de la rencontre entre Zoé Varier et Alain Damasio, autour de la pensée de Gilles Deleuze.

Depuis La Zone du dehors il y a plus de 20 ans, toute l'œuvre d'Alain Damasio est en effet infusée par le souffle de Gilles Deleuze.

C'est la personne que je n'ai pas rencontrée qui m'a le plus influencé, [celle qui] a le plus infléchi ma vie, m'a le plus retourné, m'a le plus touché et a le plus construit ce que je suis aujourd'hui, intellectuellement, physiquement, dans mon rapport au monde, dans mon rapport aux gens. [...] Il a conduit la vie que je voulais mener.

La bibliographie d'Alain Damasio

Les Furtifs, La Volte, 2019, réédition à paraître chez Gallimard - coll. Folio SF, 2021

So phare away et autre nouvelles, Gallimard - coll. Folio, 2015

Aucun souvenir assez solide, La Volte, 2012, rééd. Gallimard - coll. Folio SF, 2015

La Horde du Contrevent, La Volte, 2004, rééd. Gallimard - coll. Folio SF, 2015

La Zone du dehors, Cylibris, 2001, rééd. La Volte, 2014, rééd. Gallimard - coll. Folio SF, 2015

Les références des œuvres citées dans l'émission

La programmation musicale du jour

Cake, "I Will Survive", 1996

Alain Bashung, "La nuit je mens", 1998

Kaät (feat. Blick Bassy), "Roseaux", 2019

et un extrait de PJ Harvey, "Down By The Water", 1995

Le générique de l'émission

Isabelle Pierre, "Le temps est bon" (1971), remixé par Degiheugi, 2012