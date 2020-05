Le chercheur Pablo Servigne est l'un des théoriciens français de l'effondrement. Auteur, il propose un état des lieux de notre civilisation, mondialisée, interconnectée et vulnérable à la moindre perturbation, mais aussi, et surtout, des solutions qui permettent d'affirmer qu'une « autre fin du monde est possible ».

Pour Pablo Servigne, il est important de déconstruire les imaginaires "post-apocalyptiques" liés à l'effondrement pour favoriser l'entraide et la solidarité © Getty / Bulgac

Pourquoi rediffuser la Journée particulière de Pablo Servigne après presque deux mois de confinement ? Peut-être parce que ce théoricien de l'effondrement déclarait dans le journal Le Monde du 10 avril dernier : « Cette crise, je ne l'ai pas vue venir, alors que je la connaissais en théorie. »

C'est le parcours de Pablo Servigne que l'on vous propose d'écouter à nouveau, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous l'entendrons autrement.

Depuis le début de l'épidémie, Pablo Servigne a participé, avec d'autres scientifiques et penseurs, à l'élaboration d'une charte, d'un programme pour une transition vers un autre modèle de société. Ce texte, intitulé "Propositions pour un retour sur Terre", est en libre accès sur la plate-forme La Pensée écologique.

Bonne écoute et bonne lecture !

Zoé Varier et l'équipe d'Une journée particulière

Rediffusion de l'émission du dimanche 23 septembre 2018

