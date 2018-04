Ce jour d'été, un an après la Libération, l'adolescent, futur dessinateur de génie au succès mondial, tombe amoureux fou de l'océan et du vent. Il vient de traverser la France d'Est en Ouest depuis son Alsace natale, pour assister au mariage de sa soeur à Flamanville dans le Cotentin.

Inclassable, génial, irascible et fantasque, tel est Tomi Ungerer, auteur, illustrateur, dessinateur, affichiste. Un artiste total. Sa vie mouvementée a nourri toute son oeuvre.

L’enfance alsacienne

Il a 8 ans, lorsque les Allemands annexent l’Alsace en 1940. Interdiction de parler français, l’allemand devient obligatoire. Cinq ans plus tard, la Libération apporte aussi son lot d’humiliations : à l’école, on punit ceux qui osent s’exprimer en allemand ou alsacien. « On a été traités comme des collabos par les professeurs ».

« La découverte de la mer et de la ligne d’horizon ça été ma Libération à moi. Depuis j’ai toujours eu besoin de la mer et je ne l’ai pas quittée ».

A la découverte du Nouveau Monde

Après une virée sur un cargo norvégien jusqu’en Islande, Tomi Ungerer débarque à New-York en 1951. La Grosse Pomme le fascine : « un pot au feu », une « paëlla » où se mêlent les populations des quatre coins du globe. Il y travaille dur, connaît ses premiers succès littéraires : des livres pour la jeunesse mais aussi des ouvrages érotiques. L’Amérique puritaine et maccarthyste apprécie peu : « ça tournait au vinaigre, on me traitait de pornographe » se souvient le dessinateur dénué de tabous. Surveillé, ses livres mis à l’index, Ungerer quitte à regret sa maison de Long Island et part en Nouvelle Ecosse dans le Grand Nord, Canadien, « l’endroit le plus fruste de la Terre », pour y élever et y tuer le cochon.

« Je suis un agent provocateur »

Les villes portuaires, Ungerer les adore. A Hambourg, il a fréquenté, écouté et dessiné les prostituées SM de la Herbertstrasse, « une rue de femmes libres ». Depuis 45 ans, l'écrivain s'est posé en Irlande, à l’extrême pointe de l’Europe de l’Ouest, toujours face à l’Océan, face à la ligne d’horizon, chahuté par les vents.

