Ce jour-là, l’écrivaine déambule dans Prague enneigé et glacé avec sa fille dont c’est l’anniversaire. En passant près d’un kiosque, elle lit l’annonce du décès de l’auteure de "L’Amant" à la Une d’un quotidien français. L’adolescente éclate en sanglots. Brusquement, les souvenirs refont surface...

L'écrivain français Marguerite Duras (1914-1996) au début des années cinquante, à son domicile parisien. © AFP / STF

On a marché dans les rues de Prague, apaisées par une magie consolatrice due à la présence de Kafka

La mère et la fille sont parties à Prague sur les traces de l'écrivain Franz Kafka : le ghetto, le cimetière juif, le Pont Charles, la Ruelle d’or. Prague, la ville du cloisonnement, de la séparation. Une loi tacitement observée par tous les Pragois : germanophones, tchèques et juifs. Comme Kafka, le juif de langue allemande dans une ville qui ne l’aimait pas et dont il disait : " Prague ne vous lâche pas. Pas un seul d'entre nous. Prague la mère des villes et des serres. Il nous faudrait l'enflammer des deux côtés, alors il serait possible de s'en débarrasser".

« L’enfant qui pleure »

A l’été 1980, Geneviève Brisac, alors jeune journaliste chargée d’une enquête sur la gloire littéraire pour le quotidien Le Monde, écrivait un mot à Marguerite Duras sans grand espoir d’une réponse. Pourtant un soir, le téléphone sonne, Geneviève Brisac, son bébé en pleurs dans les bras, décroche : c’est Duras. Paniquée, la jeune mère appelle le père à la rescousse. Mais Duras veut entendre l’enfant qui pleure et commence à lui parler. La petite fille s’apaise. Un lien s’est créé au bout du fil. « Seize ans plus tard, à Prague, se souvient Geneviève Brisac, j’ai compris ce qui avait bouleversé ma fille ».

Marguerite Duras est immortelle

C’est le cri du cœur de Gérard Depardieu dans les pages du Parisien au lendemain de la mort de la romancière. Le Figaro titrait sur la disparition d' "une éternelle rebelle, d’une exploratrice des abîmes", Libération citait ses propres mots : "morte je peux encore écrire" . Quant au quotidien Le Monde, il publiait le portrait de l’écrivaine rédigé par Geneviève Brisac juste avant son voyage à Prague. Elle insiste sur la douceur de son écriture, plutôt que sur la douleur, état indissociable selon Duras de l’acte d’écrire. Une acte qui nécessitait l’oubli de soi, la passion, la sincérité. « Lorsque j’écris, je suis comme une passoire trouée » racontait l’auteure d’ "Un barrage contre le Pacifique".

1996, cette année-là….

Le 8 janvier, l’ancien Président François Mitterrand décédait quelques mois après avoir quitté le pouvoir : « La fin d’une époque d’espérance, une page qui se tournait » pour Geneviève Brisac.

Le 23 août, 300 Africains « sans-papiers » réclamant leur régularisation, réfugiés depuis cinq mois à l’intérieur de l’église Saint Bernard dans le 19ème arrondissement de Paris et qui avaient entamé, pour dix d’entre eux, une grève de la faim, étaient violemment évacués par la police.

En novembre, Geneviève Brisac recevait le Prix Femina pour son roman, Week-End de chasse à la mère : le portrait, sans rancune, d’une mère scénariste et réalisatrice de téléfilms et de feuilletons radiophoniques, qui avait rejeté la maternité comme pas mal de femmes de sa génération. « Je n’avais pas d’existence à ses yeux en tant que fille ».

Pour aller + loin :

Le dernier roman de Geneviève Brisac :

Le Chagrin d'aimer (Grasset, février 2018)

et aussi édités chez Points Seuil : Week-end de chasse à la mère (adapté librement au cinéma par Christophe Honoré en 2009 : Non ma fille tu n'iras pas danser), Petite, Pour qui vous prenez-vous ?

Aux éditions de l'Olivier : 52 ou la seconde vie (dans un des récits, Geneviève Brisac raconte cette fameuse première rencontre téléphonique de l'été 1980 avec Marguerite Duras)

De Marguerite Duras : Le ravissement de Lol V. Stein, La vie matérielle, La douleur, Un barrage contre le Pacifique (tous chez Folio Gallimard)

De Franz Kafka : Le château, Le procès, la métamorphose ( tous au Livre de Poche)

De Milan Kundera : L'insoutenable légèreté de l'être, La plaisanterie (coup de coeur !), le livre du rire et de l'oubli ( tous chez Folio Gallimard)

