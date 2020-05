Le 2 décembre 1996, Dominique A joue pour la première fois sur la mythique scène de l'Olympia, à Paris. Pour le jeune chanteur qui n'avait jamais rêvé de gloire ni de succès et dont la carrière avait commencé plus de cinq ans auparavant avec un disque auto-produit et plutôt confidentiel, ce concert est un tournant.

'La Fragilité', dernier album en date de Dominique A, a paru en octobre 2018 chez Cinq7 / Wagram Music © Vincent Delerm

Rediffusion de l'émission du dimanche 23 septembre 2018

►►► retrouver toutes les informations relatives à cette émission

Le générique de l'émission

Isabelle Pierre, "Le temps est bon" (1971), remixé par Degiheugi, 2012

Pour aller plus loin

►►► (ré)écouter Pop N' Corona de Rebecca Manzoni avec Dominique A, dans le cadre de la journée spéciale Culture, l'état d'urgence