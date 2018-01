Magali Reghezza-Zitt est géographe et pourtant elle a choisi cette journée mémorable où le robot Philae atterrissait sur la comète Tchouri après 10 ans de voyage et 6,5 milliards de kilomètres parcourus dans l’espace à bord de la sonde Rosetta.

La sonde Philae de l'Agence Spatiale Européenne (ou ESA) se pose sur la comète Tchoury © Getty / ESA

Ce 12 novembre 2014, cette spécialiste de l'environnement et du risque, professeur à L'Ecole Normale Supérieure au sein du Département Géographie et Territoires, rédigeait son HDR (Habilitation à Diriger des Recherches : une seconde thèse après celle du doctorat), et gardait un oeil sur l'écran de télévision où défilaient les images exceptionnelles de l'aboutissement de l'odyssée de Rosetta et de Philae commencé dix ans plus tôt.

En effet, le 2 mars 2004, la fusée Ariane décolle avec la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae. Le but de la mission est de larguer le robot Philae sur la comète Tchouri pour analyser sa matière organique. Les comètes sont les objets les plus primitifs du système solaire : elles sont apparues au moment de la formation du système solaire, matière préservée depuis les origines. Le but de la mission ? Comprendre les origines de la vie et comment elle est apparue dans le système solaire. Elle a coûté des milliards d'euros, a mobilisé deux générations de chercheurs. C'est une des missions les plus ambitieuses de l'exploration spatiale. En août 2014, au bout de 10 ans de voyage, dont 32 mois en hibernation, on découvre enfin les premières images de la comète Tchouri.

