Ce jour-là, l'adolescente quitte sa Picardie natale en voiture avec sa mère pour voir "Les Atrides" d'Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie de Vincennes. Une première expérience théâtrale inoubliable. 28 ans plus tard, elle met en scène au Théâtre du Vieux Colombier le procès de l'avortement à Bobigny en 1972.

Ariane Mnouchkine en septembre 1991 © Getty / Baltzer/ullstein

Avec le théâtre J’ai trouvé un endroit où tout ce qui m’angoissait pouvait être dit

Pauline Bureau est retournée à la Cartoucherie à plusieurs reprises. Elle est emballée par le spectacle mais aussi le fonctionnement de la troupe du Théâtre du Soleil : le travail en commun, les caravanes dehors, les grandes tablées où spectateurs et comédiens partagent ensemble le repas. Lorsqu’elle dit à Ariane Mnouchkine qu’elle aimerait faire du théâtre, la metteuse en scène lui conseille des écoles.

Pauline Bureau / ©Nathalie Mazéas

Elle débute les cours quelques années plus tard à Paris :

Mon fantasme absolu, c’était qu’un auteur me fasse jouer un de ses textes. Au final, mon rêve était trop petit puisque je suis devenue moi-même auteure !

Un théâtre collectif, documenté et féministe

« J’ai commencé à mettre en scène des textes classiques, qui écrasaient les femmes, puis j'ai travaillé sur des textes de Simone Beauvoir et de _Virginie Despentes_. Et, progressivement, nous les femmes, on s’est mises à se raconter, autour d’une table, on nous avait tellement seriné que les hommes et les femmes c’était pareil ! On avait besoin d’entendre des témoignages sur comment se construire en tant que femme ». L’aboutissement, ça sera « Modèles », une pièce écrite collectivement et un des spectacles fondateurs de la compagnie de Pauline Bureau: « La part des anges ».

Mêler les histoires individuelles et la grande Histoire

Hors la loi / ©Brigitte Enguérand, coll.CF

Dans Hors la Loi, sa nouvelle pièce actuellement au Théâtre du Vieux Colombier, elle raconte une page de l’histoire des femmes à travers celle de Marie-Claire Chevalier, 15 ans, violée, enceinte puis accusée par son violeur de vouloir avorter. Pauline Bureau recherche et rencontre Marie-Claire : On a parlé longuement, elle a déplié son histoire, et je suis partie de cet entretien pour écrire Hors la Loi. Pauline Bureau se nourrit aussi des minutes du procès de Bobigny en 1972 où l'accusée est défendue par maître Gisèle Halimi.

Je fais du théâtre à partir de ce qui me fait honte et donc de ce qui fait honte à la société : l’avortement, le viol, le corps des femmes. Travailler sur la honte, c’est essentiel.

