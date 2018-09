Ce jour-là, le futur pianiste de renommée internationale, 23 ans à peine, formé au prestigieux conservatoire Tchaïkovski à Moscou, termine à Paris une tournée organisée par les "Jeunesses Musicales de France". Jeune homme idéaliste, révolté contre le système soviétique, il décide de franchir le pas vers la liberté.

Mikhail Rudy, Le pianiste français d'origine russe en train de jouer un morceau au Palais de Tokyo. © Getty / Catherine Panchout - Corbis

Le grand saut dans l’inconnu

J’avais une dualité en moi : une personne bien élevée mais avec une rage intérieure bouillonnante

Promis à une belle carrière dans son pays, mais harcelé par le KGB qui le soupçonne d’être anti-soviétique, le jeune Mikhaïl Rudy, féru de littérature, rêve de quitter l’URSS de Brejnev et de la stagnation. C’est la deuxième fois qu’il se rend en France. En 1975, il y a reçu le Premier Grand Prix du concours Marguerite Long.

Ce 15 décembre 1976, se tient son dernier concert avant le retour à Moscou, et les services secrets français, au courant du vœu du jeune pianiste de demander l’asile, surveillent la soirée. Le soir même, Mikhaïl Rudy ne rentre pas dormir à son hôtel et le 16 au matin, se rend à la Préfecture de Paris pour faire sa demande d’asile. « Après ça, je suis rentré dans la grande lessiveuse, avec un complet sentiment d’irréalité » se souvient-il. Les autorités soviétiques protestent immédiatement et exigent l’extradition du jeune virtuose, accusant la Direction de la Surveillance du territoire / DST (devenue Direction générale de la Sécurité intérieure / DCRI) de l’avoir enlevé. Celle-ci conseille au pianiste, pour se protéger, de donner une interview à la presse française pour expliquer les raisons de son départ :

Sans fracas, sans drame, l’un des plus brillants espoirs de la musique soviétique vient de choisir la liberté. En France. Michail Rudy n’a que 23 ans et compte, disent les musicologues, parmi les meilleurs pianistes du monde. A Roissy le 16 décembre, à bord d’un appareil de l’Aeroflot en partance pour Moscou, son siège est resté vide. Il laisse, dans un deux pièces moscovite, sa mère, une enseignante et sa grand-mère, une ancienne déportée du goulag. L’Express 3-7 juillet 1977

Nostalgique, non je ne l’étais pas, mais c’était douloureux de laisser ma famille, mes amis

Des rencontres inoubliables à Paris

Mon arrivée à Paris, c’était comme si j’arrivais à Moscou avant la Révolution

Suite à cet interview dans l_’_Express, le violoncelliste Mstislav Rostropovitch, autre dissident musicien qui a fui la Russie en 1974, téléphone à Mikhaïl Rudy et lui propose de jouer Beethoven avec lui et le violoniste Isaac Stern pour les 90 ans de son ami le peintre Marc Chagall ! Il découvre « un personnage magique, séducteur, et en même temps très inquiet » dont la peinture s’écoute et qui a su donner de la couleur aux sons.

Mstislav Rostropovitch prend le jeune Rudy sous son aile, le conseille. Ils joueront souvent ensemble jusqu’à la mort du violoncelliste. Grâce à lui, Mikhaïl Rudy rencontre quelques dissidents de l’époque comme Rudolf Noureev, Andreï Sakharov. Il fait aussi la connaissance de Raymond Aron, Michel Foucault, Eugène Ionesco.

Gorbatchev au pouvoir et le retour au pays

En 1988, en pleine Glasnost et Pérestroïka, Mikhaïl Rudy obtient l’autorisation de revenir en URSS pour voir sa famille. « Ce fut aussi irréel que mon arrivée en France » se souvient-il. « Mon regard avait changé. Ce fut très déstabilisant. » En février 1989, le pianiste joue pour la première fois avec l’Orchestre Philharmonique de Leningrad (qui bientôt reprendra le nom de Saint Petersburg) en direct dans l’émission de Jacques Chancel, « Le Grand Echiquier », diffusé simultanément dans toute la Russie et ses anciens satellites de l’Est. L’émotion est à son comble.

Un adepte de l’expérimentation musicale, « sous une forme très artisanale »

Mikhaïl Rudy s’est toujours intéressé à toutes les formes de musique. A la fin des années 70 il aime fabriquer des cocktails musicaux mêlant Pink Floyd, rythmes africains et des extraits de Radio Vatican. le jeu consistant à mixer des sources musicales situées à différents endroits d’une pièce. Il a la chance de faire une audition à l’IRCAM chez Pierre Boulez et d’exposer son travail dans l’exposition Paris-Moscou au centre Pompidou en 1979. Il jouera plus tard avec Jeff Mills, pionnier de la musique électronique aux Etats-Unis et enregistrera un album avec son ami le pianiste de jazz, récemment décédé, Misha Alperin.

Je suis à l’affût de la nouveauté. J’aime être un pont entre différents univers

