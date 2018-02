Eleveur de cochons, Nicolas Brahic est aussi inventeur d'une machine révolutionnaire : un sécateur géant pour couper la broussaille de buis qui a envahi le plateau du Larzac. Réduit en copeaux, le buis sert ainsi à nourrir les animaux, à chauffer les hommes et à fertiliser les sols.

Nicolas Brahic, éleveur de cochonnets bios dans le Larzac © Nicolas Brahic

Rien ne le prédisposait à devenir éleveur de cochons. Nicolas Brahic s'est d'abord engagé dans les commandos de marine, pour mettre son corps à l'épreuve. Puis, il rêve d'un centre équestre, mais à la fin de ses études au lycée agricole de Saint-Affrique, il lance son projet d'élevage au coeur du plateau du Larzac, une terre réputée hostile, au climat rude. Ses cochonnets élevés en pleine nature, sont bientôt recherchés par les plus grands chefs-cuisiniers de France, pour leur viande tendre et savoureuse.

Le 22 décembre 2009, au petit jour, le jeune homme, heureux père depuis la veille, part se balader sur le plateau. Il observe le buis envahissant et si dur à couper et se souvient alors d'un article qu'un voisin lui a fait passer. Il raconte la vie de Jean Pain inventeur dans les années 70 d'une technique révolutionnaire de fabrication de compost à partir de broussailles. Les qualités de ce compost sont extraordinaires : il est utilisé pour la production de légumes sur des sols très pauvres sans arrosage, sans traitement. La chaleur d'un tas de compost permet de chauffer sa maison pendant dix-huit mois. Brahic comprend alors que le buis, une ressource infinie, est le combustible de demain, et qui sait, le successeur des énergies fossiles, polluantes et en voie d'épuisement. Pugnace, l'éleveur de porcs décide de construire une machine pour récolter puis broyer le buis. Le jeune agriculteur invente le concept du Buxor : Buxus aurum, l'or du buis....

Le plateau du Larzac / Nicolas Brahic

