Le 6 décembre 2004, Elsa Bouteville, enseignante en classe de CE2 dans une ZEP de Villeneuve-la-Garenne, trouve un moyen de transmettre le goût de la lecture à ses élèves les plus réticent·e·s. Elle se souvient, au micro de Zoé Varier, de cette jolie victoire et fait tomber quelques préjugés sur l'école et la banlieue.

Elsa Bouteville a participé à l'ouvrage collectif 'Territoires vivants de la République - Ce que peut l'école : réussir au-delà des préjugés', sous la direction de Benoît Falaize (La Découverte, 2018) © Getty / Godong

Rediffusion de l'émission du dimanche 13 janvier 2019

La programmation musicale du jour

Kelis, "Trick Me", 2004

Dionysos, "Song for Jedi", 2002

Leyla McCalla, "The Capitalist Blues", 2018

Les références du générique de l'émission :

Isabelle Pierre, "Le temps est bon" (1971), remixé par Degiheugi, 2012