Ce jour-là a lieu la représentation de ce premier texte du jeune écrivain où se mêlent mondes antique et moderne. Dans un long monologue théâtral, Onysos le Furieux, vieux clochard échoué dans le métro de New York, narre sa vie mythique passée et retrouve sa vigueur. Un moment inaugural pour Laurent Gaudé.

1996 : la rencontre avec Hubert Gignoux

C’était une grande figure de la décentralisation théâtrale. J’avais 24 ans et lui 80. Acteur et metteur en scène, il dirigeait alors le Théâtre National de Strasbourg (TNS). On s’est parlé comme des amis. Il m’a appris mon métier d’écrivain et m’a proposé un compagnonnage.

« C’était un homme dur, un peu bougon, mais rigoureux et exigeant avec un regard pointu sur l’écriture. Il n’avait pas aimé le tout premier texte que je lui avais envoyé, puis il y a eu « Onysos le Furieux » dont il s’est emparé d’abord dans une lecture radiophonique puis au TNS »

Ce 13 juin 2000, Onysos le Furieux est joué pour la première fois au théâtre par le comédien Jean-Yves Dubois de la Comédie-Française dans une mise en scène de Yannis Kokkos, ancien scénographe d’Antoine Vitez. Un metteur en scène qui a défendu l’idée d’un « théâtre élitaire pour tous ».

C’était la première fois que j’écrivais avec plaisir, j’ai rédigé le texte en dix jours dans un café

Pour construire son personnage, Laurent Gaudé mêle plusieurs versions du mythe de Dionysos :

Un dieu subversif : proche des femmes et des esclaves qui n’ont pas leur place dans la cité ; le dieu des égarés, des sans toit. Plus la parole sort de son corps, plus Onysos rajeunit et reprend des forces

Un personnage ambivalent, contradictoire, car en même temps dieu de la violence mais aussi du plaisir et de la compassion. Homme, femme et dieu tout à la fois. Avec ce texte, le jeune homme entre en écriture. On y retrouve ce qui fera sa signature : l’articulation entre le monde antique et le monde d’aujourd’hui. Sans tenter d’être fidèle à l’Histoire ni d’être exhaustif, il tord le réel, invente et pille.

Nous l’Europe, banquet des peuples

Dans son dernier ouvrage, un long poème inachevé, Laurent Gaudé, prix Goncourt 2004, rappelle de quel sang et de quelle chair est née cette utopie appelée Europe : ses défaites, ses erreurs, ses errements, ses manquements et ses guerres.

Après la Seconde guerre mondiale, l’Europe est morte, un trou noir de l’humanité. La construction européenne a alors proposé une formidable utopie : lier nos destins et se parler autour d’une table. On l’a un peu oublié aujourd’hui.

