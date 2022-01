Des histoires de vie, de femmes et de liberté. Chantal Birman a été sage-femme pendant 50 ans, à la maternité des Lilas et en libéral en Seine-Saint-Denis. Elle est l’héroïne du beau documentaire "À la vie" d'Aude Pépin et l'invitée de Zoé Varier.

Chantal Birman, sage-femme, est à l'affiche du documentaire d'Aude Pépin 'À la vie' © Aude Pépin / Tandem Films

Pour commencer l'année 2022 avec de l'espoir et de la vie, Zoé Varier a choisi de recevoir la sage-femme Chantal Birman. Aujourd'hui à la retraite, elle a accompagné les femmes dans la maternité, ce qu'elle a de plus beau, mais aussi, parfois, de plus vertigineux et de plus tragique, pendant plus de 50 ans. Récemment, la documentariste Aude Pépin lui a consacré son très beau film À la vie (encore dans quelques salles et disponible en VOD dès la fin du mois du mois de janvier). Entre deux projections du film dans toute la France, au cours desquelles Chantal Birman rencontre le public pour échanger et débattre (voir plus bas les dates de projection du mois de janvier dans la rubrique Agenda), la sage-femme a accepté de raconter au micro de Zoé Varier sa « Journée particulière ».

Le langage des femmes, celui du ventre

La scène se passe en pleine forêt amazonienne en 1974. Avec son compagnon, Chantal Birman visite la région lorsqu'elle rencontre une enfant, dont la grand-mère est sage-femme. Lorsqu'elle comprend que Chantal Birman l'est également, la petite fille prévient son aïeule, qui invite alors cette dernière à lui rendre visite.

Quand je suis arrivée dans la hutte, il y avait une trentaine de femmes et, au milieu, cette grand-mère sage-femme.

Alors qu'elles ne parlent pas la même langue, les femmes commencent une conversation, un véritable partage d'expériences, un échange de savoirs. La discussion est drôle, juste, sincère et émouvante. Chantal Birman se souvient :

Ce qui m'a complètement surprise, ça a été ce langage commun : le langage du ventre, le langage des femmes, très profondément. C'est ce qui fait la base de la sororité ! Entre femmes, quand on se parle, on se parle aussi de nos intérieurs.

Une grande vulnérabilité

Pour Chantal Birman, être sage-femme, c’est avoir la chance de penser le corps des femmes et ce que c’est que d’être à deux dedans. Pendant 40 ans, dans les salles d’accouchement, son travail a consisté à donner dire aux femmes « vous pouvez le faire, vous allez y arriver ».

Il faut leur promettre qu'elles savent, à un moment où elles sont sûres, à 100 %, de ne plus savoir.

Ce qu'elle veut, c’est que chaque femme puisse s’approprier cet événement fondateur. Chantal Birman milite pour que soit reconnue l'importance du moment de la naissance. Un moment d'une importance infinie, au cours duquel les femmes sont dans une vulnérabilité et une fragilité incommensurables.

Il faut du courage pour reconnaître la force des femmes, et la force des mères, à donner la vie. Ce courage-là, le monde, pour l'instant, ne l'a pas.

Dans le documentaire À la vie, d’Aude Pépin, on voit Chantal Birman aller d’appartement en appartement, pour rendre visite à des femmes qui viennent d’accoucher. Elle les accompagne dans ce moment si fragile du retour à la maison. Les visages sont fatigués, les femmes débordées par les émotions qui les traversent. Elles pleurent, se questionnent. La sage-femme enseigne aux nouvelles mères à faire confiance à leur bébé. Elle conseille et rassure, met des mots. Pour elle, plus vite, la mère arrêtera son blues, plus vite elle sera en relation avec son enfant.

Chantal Birman milite pour les droits des femmes à accoucher dans de bonnes conditions / Aude Pépin / Tandem Films

Portrait d'une militante

Chantal Birman, toute sa carrière durant et encore aujourd'hui, milite pour le droit des femmes à accoucher dans de bonnes conditions. Elle dit qu'elle accompagne les femmes sur le chemin de la liberté. Lutte contre les violences sexistes et sexuelles, droit à l'avortement, conditions de travail des sages-femmes, Chantal Birman est sur tous les fronts. Elle considère le métier de sage-femme comme un curseur de la situation des femmes et des mères dans la société. Elle dénonce aujourd'hui, aux côtés de ses collègues en crise, la dégradation des conditions d’accouchement, voire l'industrialisation de l’accouchement. Pour elle, la technique a pris le dessus sur l'humain. Chantal Birman déplore le vol organisé de la puissance des femmes.

J'ai une tonne d'idées pour changer le statut des mères, de manière à ce qu'il soit reconnu. À l'heure actuelle, c'est un scandale, qui est écrasé par un tabou. Et ce tabou, c'est celui de la maternité, celui de la force des femmes, de la puissance des femmes, l'admiration qu'on leur doit. L'avenir de la société dépend d'elles ; si elles arrêtent de faire des enfants, le monde s'arrête. Il faudrait revoir quels sont nos fondamentaux sociaux !

Chantal Birman accompagne dans toute la France la sortie du film "À la vie" d'Aude Pépin / Aude Pépin / Tandem Films

