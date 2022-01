Violoncelliste, Astrig Siranossian aime la musique et en joue depuis sa plus tendre enfance. L'année dernière, elle partageait au micro de Zoé Varier sa rencontre avec le travail et la générosité de la pédagogue et musicienne Nadia Boulanger.

Astrig Siranossian a sorti l'hiver dernier 'Dear Mademoiselle', un disque hommage à Nadia Boulanger © Pauline Maillet

Alors qu'Astrig Siranossian est en tournée dans toute la France en ce début d'année 2022, Zoé Varier a choisi de proposer à la rediffusion sa rencontre avec la jeune violoncelliste. Elle y racontait, en guise de « Journée particulière » son tout premier concert devant un public, à l'âge de cinq ans : une expérience qui lui a offert le luxe de n'avoir plus jamais ensuite, après celui-ci, le trac avant de monter sur scène.

Astrig Siranossian partageait également son goût de la transmission et son amour de toutes les musiques. La violoncelliste a cela en commun avec la grande Nadia Boulanger, musicienne, compositrice, pianiste, cheffe d'orchestre et, surtout, pédagogue, à laquelle elle rendait hommage dans son dernier disque « Dear Mademoiselle » - A Tribute to Nadia Boulanger (Alpha).

Rediffusion de l'émission du dimanche 3 janvier 2021

Agenda

Astrig Siranossian est en tournée cet hiver 2022 :