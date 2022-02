Quand il était enfant, Solal Bouloudnine a été particulièrement marqué par la mort brutale de Michel Berger. Des années plus tard, dans un seul-en-scène intime et loufoque, il tente de déjouer sa peur de la mort et rend un bel hommage à son idole.

Le spectacle "Seras-tu là ?" de Solal Bouloudnine est en tournée jusqu'en 2023 © L'Outil

Dans le spectacle Seras-tu là ?, qu'il a imaginé et co-écrit, Solal Bouloudnine est seul en scène. Il y reconstruit son monde d'enfant des années 1990, avec toutes les références et les personnages, familiaux et imaginaires, qui le peuplent. Le comédien convoque également la figure et les chansons de Michel Berger, qui a joué, malgré lui, un rôle plus que déterminant dans la construction de l'adulte qu'il est devenu.

Par hasard à Ramatuelle

C'est donc le 2 août 1992, jour de la mort du célébrissime chanteur et musicien français à Ramatuelle, que Solal Bouloudnine a choisi pour "Journée particulière". Cet été-là, celui qui n'est pas encore comédien, a "six ans, onze mois et vingt jours" et il passe, par hasard, des vacances chez des cousins éloignés, à quelques pas de la maison de Michel Berger.

J'ai le souvenir d'avoir vu les pompiers et les journalistes... Je sais que ce n'était pas loin et que c'était vibrant. Je pense, aussi, que ça a été la première fois que j'ai entendu les mots "crise cardiaque".

Pour Solal Bouloudnine, cet événement marque, en quelque sorte, la fin de l'enfance, le début de la conscience de sa propre finitude, de la mort et du fait que tout a une fin : la vie, l'amour, l'enfance. Depuis lors, le comédien raconte que la peur de la mort, de l'accident ou de la maladie, ne l'a plus quitté. Pour lui, pour ses parents, pour les autres. Depuis qu'il est lui-même devenu père, cette angoisse quotidienne a pris une dimension encore plus grande.

C'est le moment où je me suis rendu compte que les gens pouvaient mourir jeunes, d'un coup et sans prévenir !

Solal Bouloudnine convoque son univers d'enfant des années 1990 dans son solo "Seras-tu là ?" / L'Outil

Voyage dans le temps

Pour Michel Berger, les chansons étaient des remèdes à la solitude, des façons de lutter contre la peur. Pour le jeune comédien, c'est la scène qui jouera ce rôle. 30 ans après la mort de son idole, Solal Bouloudnine présente donc, seul en scène, un spectacle inspiré de sa propre vie et de cet événement. Dans Seras-tu là ?, qu'il a joué pendant quatre semaines cet hiver à Paris et qui part en tournée pour plus d'un an dans toute la France, il reconstitue sa chambre d’enfant, porté par la nostalgie des années 1990. La décennie des VHS, de MacGyver, du Club Dorothée, ou encore des Tortues Ninja, le ramène à ses premiers souvenirs de comédie et d'humour : ses imitations des hommes et femmes politiques de l'époque, Philippe de Villiers ou Arlette Laguiller, ses faux journaux télévisés, inspirés de ceux des Nuls, ses sketchs, déjà.

Je ne m'ennuyais pas. [...] J'étais un enfant assez turbulent, qui aimait beaucoup jouer, qui avait un imaginaire vraiment puissant, qui s'inventait tout le temps des histoires, qui fabriquait des machines avec des pinces à linge et du fil et qui rêvait de faire du théâtre.

Sur l'une des affiches de son solo autofictionnel Seras-tu là ?, on le voit d'ailleurs enfant, en noir et blanc, nœud-papillon sur une chemise immaculée, immense sourire partiellement édenté, tenant un micro et faisant un discours devant une assemblée qu'on imagine nombreuse.

J'avais sept ou huit ans, je prenais le micro et je faisais des discours ou des sketchs, je chantais Patrick Bruel, parfois devant 200 personnes. J'avais vraiment pas peur.

Solal Bouloudnine s'amuse à divertir tout son monde depuis la petite enfance / Famille Bouloudnine

Défier la mort

C'est avec le même élan et ce goût du pastiche que Solal Bouloudnine s'en donne à cœur joie dans Seras-tu là ?. Il enchaîne les personnages, sur un mode délirant, à grands renforts de perruques, de fausse hémoglobine, de farces et attrapes : la maîtresse en burn-out, la bouchère, France Gall, son père, chirurgien gastrique, lunettes de soleil et clope au bec, sa mère envahissante, l’entraîneur de football, qui ment et ne le fait jamais jouer les jours de match, et bien d'autres encore. Au fond, jouer ce spectacle, jouer tout court, est pour Solal Bouloudnine un moyen de défier la mort.

C'est vraiment le leitmotiv de ce spectacle : il faut jouer, jouer, jouer, jouer, jouer... Y aller et ne pas se poser de questions.

Solal Bouloudnine incarne une quinzaine de personnages dans son spectacle "Seras-tu là ?" / Marie Charbonnier

Dans son spectacle, outre la thématique de la mort et celle de l'enfance, Solal Bouloudnine abord également celle de sa judaïté. Le comédien explique d'ailleurs avoir été particulièrement marqué et touché par les paroles et les livres de Delphine Horvilleur. La femme rabbin est notamment l'autrice du livre Vivre avec nos morts (Grasset, 2021), dans lequel elle raconte comment elle côtoie la mort au quotidien, en accompagnant les personnes en fin de vie et leurs familles, sur le chemin de la consolation.

De voir cette femme, à cette place, avec cette intelligence et cette douceur, ça m'a bouleversé. Ensuite, de la suivre, de lire ses livres, de l'écouter, j'ai trouvé qu'elle arrivait à donner à cette religion juive toute sa noblesse, toute sa puissance à s'interroger, à avancer. Je suis assez admiratif de cette femme.

