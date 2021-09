Elle dit d'elle qu'elle est une chanteuse à hommages, une griote. Raphaële Lannadère, dite L, sait en effet remercier ses aînées, ses sœurs et ses adelphes pour tout ce qu'elle leur doit. Ici, la première d'entre elles s'appelle Barbara.

Alors qu'elle est en tournée dans toute la France pour chanter les morceaux de son dernier album, Paysages, paru en janvier 2021, Raphaële Lannadère est de retour dans Une journée particulière, à la faveur d'une rediffusion. En février dernier, elle s'entretenait avec Zoé Varier au sujet de sa passion pour Barbara (dont les chansons sont pour elle une « langue maternelle »), mais aussi de son amour pour la littérature et la poésie (Aragon, Michaux, Duras) et de son admiration pour Adèle Haenel et la puissance du mouvement féministe d'aujourd'hui et du collectif #NousToutes qui lutte depuis plusieurs années contre les violences sexistes et sexuelles.

Hommages, courage et partage sont au programme de cette rencontre sincère et musicale.

