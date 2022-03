L'écrivaine Luba Jurgenson est vice-présidente de l'association Mémorial-France. En Union soviétique, elle s'interdisait l'utilisation du "nous" qui se rapportait au gouvernement. À l'heure de la guerre en Ukraine, c'est devenu l'emblème de Mémorial qui œuvre pour la mémoire du passé soviétique.

Luba Jurgenson, écrivaine et vice-présidente de l'association Mémorial-France © Sphie Bassouls

Luba Jurgenson est née en 1958 à Moscou dans une famille antisoviétique qui défendait les valeurs bourgeoises. Elle fut éduquée dans une atmosphère de dénonciation. En 1973, elle a l'autorisation de quitter l'Union soviétique, ce qui ne l'empêche pas, plus tard, de demander l'asile politique. Si son départ s'est déroulé dans les règles, l'actualité internationale en ravive le souvenir : au cours de cette guerre en Ukraine, des civils fuient et meurent pour l'idée anachronique d'une Russie impériale.

Je vivais dans l'espoir du départ qui semblait impossible.

Un rêve d'enfant

La journée particulière de Luba Jurgenson se déroule le 23 mars 1975. L'adolescente de 16 ans quitte l'Union soviétique en pleine Guerre Froide pour se rendre en Autriche, puis en France, où elle arrive le 1er juin 1975. Elle y découvre l'ampleur des camps soviétiques, le monde de l'immigration et une culture parallèle non-censurée qu'elle dévore. L'écrivaine deviendra aussi traductrice, spécialiste de la littérature des camps et particulièrement de l'œuvre de Varlam Chalamov. C'est en France qu'elle découvre ce témoin des camps du goulag, arrêté deux fois et envoyé en 1937 dans la Kolyma, une région à l'extrême-est de la Russie.

J'ai eu un choc lorsque, pour la première fois, j'ai vu écrit noir sur blanc dans un journal, ce que je pensais mais qu'il était dangereux d'écrire.

L'association Memorial, gardienne de la mémoire

L'association Mémorial-France, dont Luba Jurgenson est la vice-présidente, a été créée en 2020 pour soutenir l'ONG Memorial International face aux répressions des autorités russes. Le 29 décembre 2021, la Cour suprême de Russie a annoncé la dissolution de Memorial. Elle est accusée d'avoir omis la mention "agents de l'étranger". L'association créée en 1987, à la fin de la perestroïka, luttait pour restituer la vérité sur le passé soviétique et les répressions, qu'elles soient staliniennes ou non. Autrement dit, c'était une pièce maîtresse de la défense de l'Etat de droit. Pour Luba Jurgenson, la dissolution de Memorial équivaut à la destruction de la société civile par laquelle Vladimir Poutine se sentirait menacée : c'était une étape clé pour mener la guerre en Ukraine.

Aujourd'hui, la mémoire du goulag n'est pas interdite, mais monopolisée par l'Etat qui décide ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut oublier.

