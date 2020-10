David Dufresne a relancé à sa façon le débat sur les dérives du maintien de l'ordre, par une forme qu'on pourrait qualifier de journalisme d'interpellation, par répétition et obstination. Dans "Un pays qui se tient sage", il nous propose une version grand écran de ses signalements.

Avec son compte Twitter et sa célèbre phrase "Allô place Beauvau", David Dufresne est devenu le porte-voix de ceux qui dénoncent les violences policières. A la fois journaliste, documentariste, écrivain et réalisateur, il a commencé son travail de recensement et de signalement lors de la crise des Gilets Jaunes, en dénonçant les dérives du maintien de l'ordre. Son documentaire Un pays qui se tient sage est en salle depuis mercredi.

Avec des successions d'images issues des manifestations de ces dernières années et de commentaires d'experts et de manifestants, son documentaire nous interroge sur le monopole de la violence dans une démocratie, sur la notion de violence en général et de ce qu'elle représente dans un Etat de droit.

Ariane Griessel, du service enquête-justice de France Inter, nous présente et détaille la nouvelle doctrine du gouvernement en matière de maintien de l'ordre : meilleur encadrement des tirs de LBD, remplacement des modèles de grenades de désencerclement, mais aussi de nouvelles règles pour les journalistes, notamment l'obligation de flouter le visage des policiers. Dans quel sens vont ces mesures ?

Nous abordons également le parcours de David Dufresne ainsi que ses différentes publications, notamment Dernière sommation (2019, Grasset) et son dernier livre Corona Chroniques (2020, Editions du Détour), un journal de bord de confinement qui interroge l'encadrement et le rétrécissement des libertés publiques.

