Catherine Clément, romancière et essayiste, est l'auteure de « Le Musée des sorcières » (Albin Michel) : un livre consacré, à l’une des pages les plus sombres et les plus méconnues de notre histoire : les chasses aux sorcières, qui ont duré des siècles et ont fait d'innombrables victimes.

Portrait de Catherine Clément, romancière, essayiste, auteure de « Le Musée des sorcières » (Albin Michel). © AFP / ULF ANDERSEN / Aurimages

Difficile de présenter Catherine Clément en quelques lignes. Philosophe, professeur, essayiste, journaliste, romancière, conférencière, ambassadrice de culture, grande voyageuse, Catherine Clément n’a cessé d’explorer le monde et notre histoire à travers de multiples ouvrages… Elle nous revient aujourd’hui avec un essai intitulé « Le Musée des sorcières » publié chez Albin Michel.

Les chasses aux sorcières ont duré pendant des siècles et ont fait d'innombrables victimes. Catherine Clément écrit en préambule « les génocides du 20ème siècle ont plongé dans l’oubli ce long crime contre l’humanité que fut la chasse aux sorcières en Europe et dans ses colonies ». Un crime contre l'humanité s'étendant sur plusieurs siècles, faisant des dizaines voire des centaines de milliers de victimes, et surtout disposant de ses théoriciens, à commencer par l'Eglise au cours du XVè siècle.

Pour autant, bien que les chasses aux sorcières soit terminées et que le mot "sorcière" n'effraie plus personne, les femmes ne sont pas tirées d'affaire pour autant. On constate en parallèle comme un retour en grâce des "sorcières", qui seraient presque à la mode : la nouvelle génération s'est emparée de l'image de la sorcière et la revendique dans l'action féministe. Par ailleurs, Catherine Clément n'hésite pas à comparer le sort des sorcières d'autrefois à celui des victimes de féminicides aujourd'hui...

Aussi au sommaire de cette émission

Les bonnes ondes , par Sandrine Oudin : Recyc'livre, un site internet de vente de livres d'occasion, bon pour la planète et pour le porte-monnaie.

, par Sandrine Oudin : Recyc'livre, un site internet de vente de livres d'occasion, bon pour la planète et pour le porte-monnaie. Le mix de l'actualité : le résumé sonore de l'actualité de la semaine

Programmation musicale