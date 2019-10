Notre invité est l'architecte de la Bibliothèque nationale de France, le dernier des grands projets initiés par François Mitterrand.

Portrait de l'architecte et urbaniste, Dominique Perrault, à Paris le 2 avril 2019. © AFP / JOEL SAGET

Une semaine en France avec à nos côtés un bâtisseur du XXIème siècle : Dominique Perrault, architecte et urbaniste est un homme à qui l’on doit notamment la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, l’œuvre qui l’a rendu célèbre : il a remporté le concours organisé pour sa réalisation alors qu'il avait 36 ans. Parmi ses autres réalisations emblématiques : le vélodrome et la piscine olympique de Berlin, l’extension de la Cour de justice de l’Union Européenne à Luxembourg, le centre olympique de tennis à Madrid, le campus de l’université féminine Ewha à Séoul, ou encore la tour Fukoku à Osaka. c

Aujourd'hui, il a des projets comme la construction de la gare de Villejuif-Institut Gustave Roussy (Grand Paris Express), le projet urbain pour le village olympique et paralympique, la grande Poste du Louvre.

Sa marque de fabrique, c'est la notion de "Groundscape", une architecture du sous-sol, il s'intéresse à ce qui peut disparaître dans le sol tout en absorbant la lumière, comme le jardin intérieur de la BNF.

Egalement au sommaire de cette émission le Mix de l'actualité, et les Bonnes ondes de Sandrine Oudin : ce soir, un camion qui fait la tournée des villages avec les dernières sorties cinéma…