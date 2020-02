Ghada Hatem est gynécologue, obstétricienne, elle a fondé en 2016 la Maison des femmes à Saint-Denis, un lieu d'accueil et de prise en charge des femmes. Elle publie aux éditions de l'Aube : « Vaincre les violences faites aux femmes ».

Portrait du Docteur, Ghada Hatem, gynécologue-obstétricienne, fondatrice et Présidente de la Maison des femmes de Saint-Denis. © Maxppp / Marlene Awaad /IP3 PRESS

"Une semaine en France " avec Ghada Hatem : depuis 40 ans, elle écoute, soigne, accompagne et répare les femmes à la "Maison des femmes" à Saint-Denis, en banlieue parisienne. C'est un lieu d’accueil situé à la lisière de l’hôpital Delafontaine où l’on soigne les corps et les âmes…Il accueille des femmes vulnérables ou victimes de violence, il propose une prise en charge globale : médicale, psychologique, sociale, juridique. Cette Maison des femmes, elle existe grâce à la volonté de Ghada Hatem, car il a fallu trouver des financements pour la construire.

C'est un lieu global qui commence à faire des petits dans d’autres villes : on entendra le reportage de Cyril Graziani à Nantes où Citad’elles accueille depuis novembre des femmes victimes de violences.

Ghada Hatem publie deux ouvrages qui sortiront le mois prochain, dont un très personnel, aux éditions de l’Aube : "Vaincre les violences faites aux femmes", un livre d’entretien avec le journaliste José Lenzini dans lequel elle revient sur son parcours et sur son métier, et "Le sexe et l’amour dans la vraie vie » chez First : c'est un livre illustré, pour apprendre, à tous les âges..

Et elle apporte sa contribution à un troisième livre consacré à Marie-Curie qui sortira dans quelques jours : "Lettres à Marie Curie" aux éditions Thierry Marchaisse.

A la Maison des femmes, il y a un atelier théâtre, et des femmes de cet atelier sont sur scène en ce moment à Paris, au théâtre de la Tempête dans la pièce "Métamorphoses" d'après Ovide, mis en scène par Luca Giacomoni, jusqu'au 14 février.

Egalement au sommaire de cette émission : l’actualité de la semaine, avec le Mix de l'actualité, et les Bonnes Ondes de Sandrine Oudin : ce soir, quand les échanges culturels passent par la cuisine…On ira dans le quartier de la Goutte d’or à Paris.



Programmation musicale : Yasmine Hamdan : "Beirut"