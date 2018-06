A l’occasion de la journée mondiale de l’océan, nous recevons Claire Nouvian, la fondatrice et présidente de "Bloom", qui se bat pour la préservation des océans et des espèces marines. Elle a reçu en avril à San Francisco le prix Goldman, la plus haute distinction internationale dans le domaine de l’environnement

Claire Nouvian, © AFP / Patrick Kovarik

"Une semaine en France" avec à nos côtés, une femme qui depuis des années est devenue l’avocate du monde du silence ...

Claire Nouvian, fondatrice de l’association Bloom vient d’être récompensée pour son action à travers le prestigieux prix Goldman, un prix que certains appellent le Nobel de l’environnement. Bloom a pour objectif

Claire Nouvian a été primée pour son action contre la pêche en eau profonde.

Mais son combat ne s’arrête pas là. Il se focalise désormais contre la pêche électrique.

On ira dans le Pas-de-Calais voir ce qu’en disent les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, grâce à un reportage de Rosalie Lafarge.

Egalement au sommaire de cette émission, l'actualité de la semaine dans le "Mix", SOS Méditerranée qui lance son appel du 8 juin comme chaque année lancé mercredi par Daniel Pennac. Et les Bonnes Ondes de Sandrine Oudin : ce soir, rencontre avec un coiffeur-barbier itinérant dans l’Indre et Loire…