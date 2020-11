Marc Trévidic, juge d’instruction au pôle anti terrorisme entre 2006 et 2015, président à la chambre de la Cour d’appel de Versailles, auteur de « Le Roman du terrorisme » (Flammarion)

Marc Trévidic, juge d’instruction au pôle anti terrorisme entre 2006 et 2015, président à la chambre de la Cour d’appel de Versailles, auteur de « Le Roman du terrorisme » (Flammarion) © AFP / JACQUES DEMARTHON

En ce triste anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, nous sommes avec Marc Trévidic pour évoquer son "discours de la méthode terroriste", son dernier livre Le roman du terrorisme (Flammarion). Dans ce livre, il tente d'expliquer quelle est la logique des terroristes, comment ils fonctionnent. Explication religieuse, sociologique, philosophique, historique aussi. Il faut faire de l’histoire, de la géographie, des langues, de la géopolitique pour lutter contre le terrorisme. Faire du droit ne suffit pas.

Marc Trévidic évoque avec nous l'état de la menace terroriste en France et les solutions envisagées pour la combattre. Alors que les lois renforçant le renseignement et le suivi du terrorisme s'accumulent depuis des années, que l'Etat d'urgence semble presque faire partie du quotidien, il convient non seulement de s'interroger sur l'efficacité de notre lutte contre le terrorisme mais aussi sur l'équilibre à préserver avec les libertés publiques.

Aujourd'hui président à la chambre de la Cour d'appel de Versailles, Marc Trévidic a été pendant 10 ans juge anti-terroriste au tribunal de grande instance de Paris et le président de l'association française des magistrats instructeurs. Outre son livre Le roman du terrorisme, Marc Trévidic est scénariste de la série de bande-dessinées Compte à rebours et possède également une chaîne Youtube.

Egalement au sommaire de cette émission

Les bonnes ondes , par Sandrine Oudin : comme lors du premier confinement, les ventes de sex-toys explosent en ce moment. Exemple à l’enseigne « Passage du désir » dans le centre de Paris.

, par Sandrine Oudin : comme lors du premier confinement, les ventes de sex-toys explosent en ce moment. Exemple à l’enseigne « Passage du désir » dans le centre de Paris. Le mix de l'actualité : le résumé sonore de l'actualité de la semaine. Par Anne-Cécile Perrin.

Programmation musicale