Depuis plus de vingt ans, Maud Fontenoy œuvre à la protection des océans. Un engagement qu’elle partage avec le célèbre photographe écologiste Yann Arthus-Bertrand, avec lequel elle co-signe Bleu, un océan de solutions aux éditions Belin.

Maud Fontenoy, navigatrice, présidente de la "Maud Fontenoy Foundation "et auteure avec Yann Arthus Bertrand de "Bleu, un océan de solutions" (Belin). © AFP / THOMAS SAMSON

L’objectif de Bleu est certes d’alerter le public sur la menace environnementale qui pèse sur les mers du globe. Mais la navigatrice et le militant écologiste proposent surtout d’explorer la façon dont les océans offrent des solutions et alternatives durables aux problèmes rencontrés par l’humanité : trouver de l’eau potable, se nourrir, se soigner, se chauffer ou se déplacer.

À travers une centaine de photographies de Yann Arthus-Bertrand et de nombreuses anecdotes, le duo rappelle ainsi que le traitement contre le SIDA provient d’une espèce marine, ou que l’on pourrait fabriquer du bioplastique à travers des bactéries que l’on trouve dans la mer. Un manifeste pour une utilisation respectueuse des océans, alors que ceux-ci représentent 90% de la surface habitable de la planète.

Les océans, la navigatrice Maud Fontenoy les connaît bien. En 2003, elle réalise une traversée de l’Atlantique Nord à la rame, en solitaire et sans assistance. Une première féminine qu’elle boucle en 4 mois. En 2007, elle s’élance de l’île de la Réunion pour un tour du monde à contre-courant, à la voile et sans assistance, qui s’achève 150 jours plus tard.

Elle lutte depuis plus de vingt ans en faveur de la protection des mers, un engagement qu’elle réalise à travers ses missions d’ambassadrice auprès du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse pour l’éducation à la Mer et de porte-parole de la Commission Océanographique de l’UNESCO. Elle est également présidente de la Maud Fontenoy Foundation qui œuvre dans les écoles pour l’éducation à l’environnement.

