Le réalisateur Cyril Dion en 2016 © Maxppp / Sylvestre

Cyril Dion, écrivain, poète et réalisateur césarisé est l'invité d'Une semaine en France cette semaine.

Engagé pour l'écologie, il fonde en 2007 avec un certain Pierre Rabhi le Mouvement Colibris, une association voulant faire la promotion d'une agriculture plus écologique, d'une consommation plus responsable.

En 2012, il crée le magazine Kaizen, un bimestriel dont l'ambition est de partager l'information positive qu'il dirigera jusqu'en 2014. Dans le même temps, il fonde la collection "Domaine du Possible" chez Actes Sud.

La même année, la revue Nature publiait l'appel de 22 scientifiques qui s'alarmaient de l'état de la planète et que annonçaient que d'ici 2100 une partie de l'humanité pourrait avoir disparue. En lisant cela, et en voyant que peu de personnes relayaient ce message, Cyril Dion décide de partir faire le tour de la planète avec Mélanie Laurent pour recueillir des exemples concrets de citoyens qui s'engagent pour la planète.

De ce road-trip, il en fait un road-movie documentaire : Demain sorti le 2 décembre 2015 en France. Un carton au cinéma puisque le film a réuni en salles plus d'un million de spectateurs. Mais également un carton critique, Demain ayant été récompensé du César du meilleur documentaire en 2016.

De ce film, il en a fait deux livres : Demain, un nouveau monde en marche en 2015 écrit en même temps que le film et Demain... et après sur l'après Demain et les initiatives nées après la diffusion du film, tous deux édités chez Actes Sud

En mai dernier, il sortait, toujours chez Actes Sud un Petit Manuel de résistance contemporaine, un livre dans lequel il s'interroge sur l'environnement et sur les réponses à apporter à cette question.

En décembre prochain, à l'occasion de la COP24 en Pologne, il sortira un nouveau documentaire : Après-Demain dans lequel il revient sur les initiatives lancées après le film Demain.

