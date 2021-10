Antoine Pélissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri-Mondor de Créteil, professeur de médecine à l'université Paris-Est-Créteil, vient de publier « Les émotions du dérèglement : l’impact des catastrophes écologiques sur notre bien-être et comment y faire face ».

Portrait d'Antoine Pélissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri-Mondor de Créteil, professeur de médecine à l'université Paris-Est-Créteil. © Astrid di Crollalanza/Flammarion

Antoine Pélissolo publie avec Célie Massini aux éditions Flammarion «Les émotions du dérèglement : l’impact des catastrophes écologiques sur notre bien-être et comment y faire face».

Avec son livre, il nous alerte sur les conséquences psychologiques et psychiatriques du dérèglement climatique. Le manque de nature, d’une part, est néfaste. Les conséquences d’une vie en ville, loin de la nature, mais également le manque de lumière, les effets de la pollution sonore, tout ceci a un impact sur notre santé mentale. Les conséquences ? Un risque plus élevé de développer une maladie mentale, et l' augmentation des troubles anxieux et dépressifs, consommation accrue d’antidépresseurs…D’autre part, les effets du dérèglement climatique, tels que les fortes chaleurs, la pollution, les catastrophes naturelles qui engendrent des traumatismes, impactent la santé mentale.

Un ouvrage qui vient nous rappeler à quel point notre état psychique dépend de notre environnement, à quel point nous y sommes sensibles, même sans en être conscients. Antoine Pélissolo aborde ainsi le dérèglement climatique comme un nouveau défi lancé à notre psychisme.

Par ailleurs, les conséquences de la crise sanitaire sur notre santé mentale commencent à être prises en considération avec les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues cette semaine.

Et Olivier Véran a annoncé qu’un numéro vert était mis en place pour prévenir les suicides.

Il est en service depuis ce matin : le 31 14, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Que pense Antoine Pélissolo de l’état de la psychiatrie en France ? Il a signé le mois dernier dans le Monde une tribune avec le député socialiste Boris Vallaud : « Il est urgent de faire de la santé mentale et de la psychiatrie une grande cause du prochain quinquennat».

Il a aussi publié : «Vous êtes votre meilleur Psy !» (Flammarion)

