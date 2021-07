Ernestine Ronai, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes. Directrice de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine Saint-Denis, membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes. .

Ernestine Ronai, pionnière de la lutte contre les violences faites aux femmes. © Maxppp / Nathalie Lopes/Radio France

Ernestine Ronai est une actrice de longue haleine dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Militante convaincue et acharnée, elle a su concrétiser son engagement en faveur des femmes jusqu'à en faire sa profession.

Spécialisée dans ce thème depuis 2002, elle a contribué à médiatiser ce sujet notamment à travers l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine Saint-Denis.

N'hésitant pas non plus à mobiliser les relais institutionnels, celle-ci a rejoint la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences (MIPROF) jusqu'en 2017 pour mieux dépasser le seul cadre associatif.

Le violentomètre / Centre Hubertine Auclert

À la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le Centre Hubertine Auclert a adapté cet outil de sensibilisation conçu fin 2018 par les Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et Paris, l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris. L'objectif ? Sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales à travers un outil simple et utile pour "mesurer" si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences.

