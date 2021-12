Marion Leboyer, a reçu le Grand Prix de l’INSERM 2021, pour ses recherches en psychiatrie et sur les conséquences du Covid-19 sur la santé mentale en particulier.

Portrait de Marion Leboyer, Grand Prix INSERM 2021 , professeure de psychiatrie à l’université Paris-Est-Créteil. © Inserm/F Guénet

Marion Leboyer est professeure de psychiatrie à l’université Paris-Est Créteil, et responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Henri-Mondor (Créteil). Elle est Grand Prix de l’INSERM 2021.

Dans « Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19 » (Odile Jacob), Marion Leboyer revient sur les effets de la crise sanitaire sur la santé mentale. La peur d’attraper le virus, les nombreux confinements, l’isolement et la manque de relations sociales ont non seulement atteint fortement ceux qui souffrent déjà d’une maladie mentale, mais fragiliser également les autres. Les troubles anxieux, mais également les addictions et les suicides ont augmenté pendant la pandémie.

Moins connu du grand public, le virus du Covid-19 peut affecter la santé mentale. Il est reconnu que le virus peut pénétrer dans le système nerveux et créer des inflammations. Ces maladies et troubles peuvent apparaitre des mois après l’épisode infectieux.

Les patients augmentent et la psychiatrie souffre. En 2018, Marion Leboyer a alerté en publiant avec Pierre-Michel Llorca « Psychiatrie : l’Etat d’urgence » (Fayard), dans lequel elle dénonce le silence et les amalgames dont pâtit la psychiatrie, qui peine à attirer les internes en médecine. Nous reviendrons avec elle sur les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues en septembre 2021.

En 2007, elle crée la Fondation FondaMental qui s’est illustrée en découvrant plusieurs gènes impliqués dans différents troubles mentaux. Marion Leboyer et son équipe se sont engagés durant la pandémie à apporter un soutien psychologique et une écoute, en particulier aux étudiants, en créant CovidEcoute et Ecoute Etudiants Ile-de-France.