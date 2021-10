Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais, gagnant du Prix Goncourt en 1992 pour son roman Texaco, est actuellement en résidence au Musée d’Orsay dans le cadre de l’année Baudelaire. C’est l’occasion de revenir avec lui sur l’actualité qui agite la Martinique.

Portrait de l’écrivain Patrick Chamoiseau auteur de "Le Conteur, la Nuit et le Panier" (Seuil) © Maxppp / PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/Léa Didier

Patrick Chamoiseau est un grand auteur martiniquais. Il remporte en 1992 le prix Goncourt pour son roman "Texaco" et n’a cessé depuis d’écrire des romans, des contes, des BD, mais aussi des essais sur l’identité créole. Il grandit à Fort-de-France, parle créole à la maison et trouve refuge dans l’écriture, qui lui permet de s’exprimer en français, lui qui éprouvait des difficultés à s’exprimer à l’oral dans cette langue. Il se considère comme héritier des conteurs antillais, et questionne l’oralité, l’opposition entre un français dominant et un créole dominé. Il admire Aimé Césaire, pense la négritude et est à l’origine du mouvement de la créolité. Patrick Chamoiseau, auteur, a poursuivi sa carrière d’éducateur en Martinique après avoir reçu le prix Goncourt.

Actuellement à Paris, en résidence au Musée d’Orsay dans le cadre de l’année Baudelaire, qui célèbre le bicentenaire de la naissance du poète, il propose ce dimanche un spectacle musical intitulé « Baudelaire Jazz », avec le saxophoniste Raphaël Imbert.

Nous reviendrons avec lui sur l’actualité des Antilles. La question de la vaccination agite les esprits et les tensions sont fortes en Martinique. 33.1 % des plus de 12 ans sont vaccinés et le taux de soignants vaccinés est de 30 à 40%, ce qui est largement en dessous des moyennes nationales. La vive opposition à l’obligation vaccinale des soignants de ces derniers mois à motivé le gouvernement à faire marche arrière sur cette question. Lundi 18 octobre, cette obligation a été levée.

Nous évoquerons également le procès qui s’est tenu il y a quelques jours devant la Cour d’appel de Fort de France. Un procès tenu à l’initiative de plusieurs associations qui réclament réparation pour les crimes contre l’esclavage.

Son dernier roman Le Conteur, la nuit et le panier est paru en avril dernier aux Editions du Seuil.

Programmation Musicale

Sam Alpha : Move Not