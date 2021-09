Marie Dosé, avocate pénaliste, vient de publier "Eloge de la prescription".

Marie Dosé publie aux éditions de l’Observatoire « Eloge de la prescription ».

Qu'est-ce que la prescription ? C'est le délai au-delà duquel l’auteur d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ne peut plus être poursuivi. C’est une forme de droit à l’oubli, qui existe depuis la nuit des temps…

Son livre est un essai à contre-courant des tendances du moment, mais c'est aussi une leçon de droit. Elle y dénonce une dictature de l’émotion avec une place toujours plus grande accordée aux victimes, et parle de "populisme pénal".

Selon elle la justice n’a pas vocation à engager des poursuites de plus en plus tard. Elle croit à la vertu de l’oubli au risque de choquer. Elle se bat aussi sur un autre dossier, celui du retour des enfants de Syrie. La cour européenne des droits de l’homme doit d’ailleurs se pencher sur la question la semaine prochaine.

Elle a aussi publié "Les victoires de Daech, quand nos peurs fabriquent du terrorisme » aux éditions Plon.

