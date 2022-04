Dans ce film de Disney qui doit révéler aux fans ce qui a fait de lui le héros qu’il est aujourd’hui, la censure s’est abattue sur un baiser entre un couple de femmes. Aux Etats Unis, la polémique prend, elle enfle, et résultat : baiser lesbien rétabli à l’image.

Suite aux polémiques, Disney restaure un baiser lesbien dans “Buzz l'Éclair” (2022, Angus MacLane) © 2021 Disney/Pixar. All Rights Reserved

Si le film d’animation "Buzz l’éclair", signé Pixar et prévu pour le mois Juin en France, fait déjà beaucoup de bruit, ce n’est pas tellement parce qu’il met en scène un couple de femmes… Non car, c’est rare, mais disons : ça passe. En revanche, les équipes créatives de Pixar avaient prévu, folie douce, de les faire s’embrasser, et ça, hors de question, ce n’est pas possible.

Au Pays de la Belle au bois dormant qu’on embrasse sans son consentement, un baiser lesbien, c’est non. Censure immédiate, par Disney, la maison mère.

Sauf que, cette fois-ci, l’info a filtré. Que les salariés de Pixar se sont agacés de cet énième coup de ciseau – oui, il semblerait que Disney, assez frileuse sur les questions LGBT, en soit coutumière… Et que cette fois, ils ont officiellement réagi, communiqué public à l’appui. Aux Etats Unis, la polémique prend, elle enfle, et… Résultat : baiser lesbien rétabli à l’image.