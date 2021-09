Après les Oscars, le festival de Cannes, la Mostra de Venise la semaine dernière, dimanche, c’était au tour des Emmy Awards d’ouvrir quelque peu leurs shakras à l’autre moitié de l’humanité.

De gauche à droite : Michaela Coel, Lucia Aniello et Debbie Allen, toutes trois récompensées aux Emmy Awards cette année © AFP

Pour faire court, aux Etats-Unis, cette cérémonie est à la télévision ce que les Oscars sont au cinéma… Autant dire que c’est pas rien… Autant dire qu’elle est belle, cette première fois : car, oui, pour la première fois, donc, deux réalisatrices remportent un Emmy…

Lucia Aniello, dans la catégorie comédie, pour "Hacks" et Jessica Hobbs dans la catégorie dramatique pour "The Crown"…

Mais ce n’est pas tout : dans la même soirée, Debbie Allen recevait aussi un Emmy d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Debbie Allen, actrice très engagée en faveur des droits des femmes… Montant sur scène, recevant son prix, elle a voulu, je cite,

"Que ce moment résonne pour les femmes du monde entier du Texas à l'Afghanistan".

Mais le discours le plus fort de la soirée revient certainement à Michaela Coel, prix du meilleur scénario pour « I may destroy you », l’histoire d’une vie qui bascule après une agression sexuelle… Série remarquée, plusieurs primée toute cette année. Au micro, Michaela Coel a eu des mots pour ses camarades d’écriture, mais pas que.

Standing ovation, une de plus, pour Michaela Coel et la séquence fera date à plus d’un titre : la scénariste est la première femme noire à être récompensée dans cette catégorie. Pas de quoi effacer, cela dit, le hashtag qui courait dimanche soir sur les réseaux sociaux : #EmmySoWhite, "les Emmy sont si blancs" si je traduis… Une fois de plus en effet, les douze prix d’interprétation n’ont été décernés qu’à des actrices et acteurs blancs.

Et je vous laisse lâchement vous écharper sur le thème : est-ce que l’essentiel c’est que ça bouge, même un peu, ou est-ce que vraiment, tout ça va beaucoup trop lentement. ….