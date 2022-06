"La vie qui commence", c’est le titre du deuxième roman d'Adrien Borne. Il y raconte les agressions sexuelles, multiples, répétées, subies l’été de ses 13 ans… Et l’amnésie, totale, longue de 20 ans qui a suivi. Dans cette histoire, la sienne, beaucoup vont se reconnaître.

Le romancier Adrien Borne © Éditions JC Lattès

"Prévenir. A l’âge adulte, le cœur en miettes, des années plus tard. Bien sûr, il faudrait prévenir. Savoir avant, que l’après jamais plus ne tournera rigolo. Et pourquoi pas un banquet, une fête, un sacrifice à l’enfance enfouie.

Dresser quelques barricades, pour la forme, pour étoffer les résistances, encore un instant pour rasembler les merveilles, bien entassées, là, comme une chambre en désordre, de la réserve, de quoi tenir en somme… Coller encore quelques images dans un cahier bien à soir, tenu tout proche de l’empreinte vive, avoir le temps de fixer une photo, s’assoiffer des autres, des bons moments, des plus sévères, s’étouffer d’une affection que l’on n’a pas su nommer parce que nommer c’est déjà pour ceux entachés du malheur – pas moi – on ne thésaurise pas le bonheur à si jeune amplitude.

Il faudrait prévenir, savoir avant que l’avant jamais plus…

Année zéro.

Se souvenir. Il faudrait se souvenir de ce qui a précédé. La soirée, la veille, de ce qu’il y a eu de crétin et de gamin. Les rires, trouver quelque chose amusant, affabuler. Se souvenir de la nuit interrompue brutalement. Tout ce qui pouvait faire l’allégresse d’alors. Ces personnages que je m’inventais pour ne pas avoir peur dans le noir trop dense. Il faudrait cela qui résiste à tout.

C’est pour ça qu’il faudrait prévenir et se souvenir. Pour bâtir des châteaux débonnaires. Je n’ai pas eu le temps."

La vie commence. Adrien Borne, J.C.Lattès, 2022

