Les cœurs insolents; le roman graphique d'Ovidie, dessine le portrait des ados de la décennie 90. Une génération sans Internet ni réseaux sociaux, une génération qui fume des clopes dans la cour du lycée, attrape des capotes à la caisse des supermarchés et peut acheter de l’alcool à 15 ans.

Ovidie, juin 2017 © AFP / CONSTANT FORME-BECHERAT / HANS LUCAS

Le 25 août 80, elle naît. Elle a deux parents fonctionnaires, habite en zone pavillonnaire, elle a des bonnes notes, tout va bien. Elle bosse même en cours de latin, alors elle peut fumer des joints, ses parents ne lui disent rien – elle le fait quand elle sort le chien.

Ah oui les chiens. Le premier elle avait un an, il avait encore toutes ses dents. C’est un énorme chien en peluche, on dit qu’il s’appelle Cubitus. Cubitus a quarante balais, c’est quand même pas mal pour un chien. Alors quand elle sort en forêt, maintenant elle en balade un vrai. Cubitus reste au pied du lit, il faut bien qu’elle vive sa vie… Regarde en arrière, dans le rétro, quand Cubitus avait le poil fier, et qu’elle était encore ado… Plus tout a fait dans l’inconscience, le début d’une certaine violence.

Elle est gothique, elle est corbeau. Le cheveu noir, un peu mutique, mais elle adore son prof d’histoire, il est trotskyste, elle est anar, son amoureux, violoncelliste, il est métis, de grands yeux verts, il les ferme un peu trop souvent, il se défonce, et elle le quitte, elle pleure un peu, trouve ça navrant, mais faut bien qu’elle regarde devant.

« Les films sont plus harmonieux que la vie, il n’y a pas de temps morts. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit » Elle cite la Nuit Américaine, le cinéma, ça offre une vie, et pour décoller de la sienne, ben elle écoute du Curt Cobain.

Les coeurs insolents d'Ovidie et Audrey Lainé. Ed Marabulles